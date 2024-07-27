Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel indirimleri 27 Temmuz-9 Ağustos 2024: TKK markette ağustos ayına özel yeni indirimli ürünler

27 TEMMUZ-9 AĞUSTOS İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde 27 Temmuz-9 Ağustos tarihlerine özel güncel indirimli ürünler listesi açıklandı. Belirlenen tarihler arasında nohut, mercimek, pirinç, süt, yoğurt, beyaz peynir, tulum peyniri, zeytin, hazır mıhlama, kıyma, köfte, sosis ve sucuk gibi ürünlerde birçok indirim yer alıyor.



İşte güncel indirimli ürünler kataloğu;