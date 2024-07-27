Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel indirimleri 27 Temmuz-9 Ağustos 2024: TKK markette ağustos ayına özel yeni indirimli ürünler
Tarım Kredi Kooperatif Market ürünlerinde 27 Temmuz-9 Ağustos tarihlerine özel yeni indirimler, ucuz yolla alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 27 Temmuz-9 Ağustos tarihlerine özel yeni indirimli ürünler listesini sosyal medya hesabından duyurdu. Nohut, mercimek, pirinç, süt, yoğurt, beyaz peynir, tulum peyniri, zeytin, hazır mıhlama, kıyma, köfte, sosis ve sucuk gibi birçok temel ihtiyaç ürününe ağustos ayına özel yeni indirimler yapıldı. İşte Tarım Kredi Market güncel indirimli ürünler listesi.
27 TEMMUZ-9 AĞUSTOS İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde 27 Temmuz-9 Ağustos tarihlerine özel güncel indirimli ürünler listesi açıklandı. Belirlenen tarihler arasında nohut, mercimek, pirinç, süt, yoğurt, beyaz peynir, tulum peyniri, zeytin, hazır mıhlama, kıyma, köfte, sosis ve sucuk gibi ürünlerde birçok indirim yer alıyor.
İşte güncel indirimli ürünler kataloğu;