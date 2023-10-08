Tarım Kredi Kooperatif Market ekim ayına özel yeni indirimli ürünler listesi (8-19 Ekim 2023 Tarım Kredi Market indirimleri)

8-19 EKİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde ekim ayı güncel indirimli ürünler listesi açıklandı. 8-19 Ekim tarihleri arasında yağ, et, peynir, sucuk, zeytin ve çay gibi temel ihtiyaç ürünlerinde birçok indirim yer alıyor.



İşte güncel indirimli ürünler kataloğu;