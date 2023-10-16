Tarım Kredi Kooperatif Market ekim ayına özel yeni indirimli ürünler listesi: Yüzde 50 indirim bugün başlıyor (16 Ekim-2 Kasım 2023 Tarım Kredi Market indirimleri)
Tarım Kredi Kooperatif Market ürünlerinde ekim ayına özel yeni indirimler, ucuz yolla alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 16 Ekim-2 Kasım tarihlerine özel yeni indirimli ürünler listesini sosyal medya hesabından duyurdu. Et, peynir, yağ ve çay gibi birçok temel ihtiyaç ürününe ekim ayına özel indirimler yapıldı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine, enflasyonla mücadele kapsamında 16 Ekim'den itibaren temel ihtiyaç ürünleri ile temizlik ürünlerinde yüzde 50'ye varan indirim bugün itibarıyla başlıyor. İşte Tarım Kredi Market güncel indirimli ürünler listesi.
16 EKİM-2 KASIM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde ekim ayı güncel indirimli ürünler listesi açıklandı. 16 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında yağ, et, peynir, sucuk, zeytin, çay, temizlik ürünleri ve pirinç gibi temel ihtiyaç ürünlerinde birçok indirim yer alıyor.
İşte güncel indirimli ürünler kataloğu;