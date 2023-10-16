Tarım Kredi Kooperatif Market ekim ayına özel yeni indirimli ürünler listesi: Yüzde 50 indirim bugün başlıyor (16 Ekim-2 Kasım 2023 Tarım Kredi Market indirimleri)

YÜZDE 50 İNDİRİM KAMPANYASI BUGÜN BAŞLIYOR

81 ildeki 3 bini aşkın Tarım Kredi Kooperatif marketinde mevcut indirimlere ek olarak fiyatlarda yüzde 50'ye varan indirim yapılacak.



İndirimler; süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, salça, çay, un gibi temel ihtiyaç ile deterjan, sabun, kağıt peçete ve kağıt havlu gibi temizlik ürünlerini kapsayacak.



İndirim kampanyası bugün başlayacak, 2 Kasım'a kadar devam edecek.



Ayrıca Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde, cumartesi, pazar ve pazartesi manav reyonundaki indirimler de sürecek.