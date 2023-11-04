Tarım Kredi Kooperatif Market kasım ayına özel yeni indirimli ürünler (4-17 Kasım 2023 Tarım Kredi Market indirimleri)

4-17 KASIM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde kasım ayı güncel indirimli ürünler listesi açıklandı. 4-17 Kasım tarihleri arasında yağ, et, peynir, sucuk, yağ, çay, temizlik ürünleri ve pirinç gibi temel ihtiyaç ürünlerinde birçok indirim yer alıyor.



İşte güncel indirimli ürünler kataloğu;