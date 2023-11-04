Tarım Kredi Kooperatif Market kasım ayına özel yeni indirimli ürünler (4-17 Kasım 2023 Tarım Kredi Market indirimleri)
Tarım Kredi Kooperatif Market ürünlerinde kasım ayına özel yeni indirimler, ucuz yolla alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 4-17 Kasım tarihlerine özel yeni indirimli ürünler listesini sosyal medya hesabından duyurdu. Et, peynir, tavuk, ton balığı, tereyağ ve çay gibi birçok temel ihtiyaç ürününe kasım ayına özel indirimler yapıldı. İşte Tarım Kredi Market güncel indirimli ürünler listesi.
4-17 KASIM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde kasım ayı güncel indirimli ürünler listesi açıklandı. 4-17 Kasım tarihleri arasında yağ, et, peynir, sucuk, yağ, çay, temizlik ürünleri ve pirinç gibi temel ihtiyaç ürünlerinde birçok indirim yer alıyor.
İşte güncel indirimli ürünler kataloğu;