Tarım Kredi Kooperatif Market ocak ayına özel yeni indirimli ürünler (21-26 Ocak 2024 Tarım Kredi Market indirimleri)
Tarım Kredi Kooperatif Market ürünlerinde ocak ayına özel yeni indirimler, ucuz yolla alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 21-26 Ocak tarihlerine özel yeni indirimli ürünler listesini sosyal medya hesabından duyurdu. Et, peynir, tavuk, yumurta, sosis ve zeytin gibi birçok temel ihtiyaç ürününe ocak ayına özel indirimler yapıldı. İşte Tarım Kredi Market güncel indirimli ürünler listesi.
21-26 OCAK ÖZEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde ocak ayı güncel indirimli ürünler listesi açıklandı. 21-26 Ocak tarihleri arasında et, peynir, tavuk, sucuk, nohut ve şehriye gibi temel ihtiyaç ürünlerinde ocak ayına özel birçok indirim yer alıyor.
İşte güncel indirimli ürünler kataloğu;