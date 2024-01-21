Tarım Kredi Kooperatif Market ocak ayına özel yeni indirimli ürünler (21-26 Ocak 2024 Tarım Kredi Market indirimleri)

21-26 OCAK ÖZEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde ocak ayı güncel indirimli ürünler listesi açıklandı. 21-26 Ocak tarihleri arasında et, peynir, tavuk, sucuk, nohut ve şehriye gibi temel ihtiyaç ürünlerinde ocak ayına özel birçok indirim yer alıyor.



İşte güncel indirimli ürünler kataloğu;