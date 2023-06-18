Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimli ürünler listesi (18 Haziran-6 Temmuz 2023 Tarım Kredi Market indirimleri)

18 HAZİRAN-6 TEMMUZ İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde haziran ve temmuz ayı güncel indirimli ürünler listesi açıklandı. 18 Haziran-6 Temmuz tarihleri arasında yağ, süt, tavuk ve et gibi temel ihtiyaç ürünlerinde birçok indirim yer alıyor.



İşte güncel indirimli ürünler kataloğu;