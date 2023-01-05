Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimli ürünler listesi (5-8 Ocak güncel indirimli ürünler kataloğu)
Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimli ürünler listesi yayınlandı. Tarım Kredi Market indirimlerini kaçırmak istemeyen ve yeni yılda ucuz yolla alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, 5-8 Ocak tarihli indirimli ürünler listesini sorguluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 5-8 Ocak tarihlerine özel yeni indirimli ürünler listesini sosyal medya hesabından duyurdu. İşte Tarım Kredi Kooperatif Market Ocak ayı güncel indirimli ürünler listesi.
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