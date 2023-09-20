Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimli ürünler listesi: 51 üründe fırsat indirimi (20 Eylül-5 Ekim 2023 Tarım Kredi Market indirimleri)

20 EYLÜL-5 EKİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde eylül ve ekim ayı güncel indirimli ürünler listesi açıklandı. 20 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında yağ, et, salça, süt ve peynir gibi temel ihtiyaç ürünlerinde birçok indirim yer alıyor.



İşte güncel indirimli ürünler kataloğu;