Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimli ürünler listesi: 51 üründe fırsat indirimi (20 Eylül-5 Ekim 2023 Tarım Kredi Market indirimleri)
Tarım Kredi Kooperatif Market ürünlerinde eylül ve ekim ayına özel yeni indirimler, ucuz yolla alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 20 Eylül-5 Ekim tarihlerine özel yeni indirimli ürünler listesini sosyal medya hesabından duyurdu. Et, peynir, reçel ve tuvalet kağıdı gibi birçok temel ihtiyaç ürününe eylül ve ekim ayına özel indirimler yapıldı. İşte Tarım Kredi Market güncel indirimli ürünler listesi.
20 EYLÜL-5 EKİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde eylül ve ekim ayı güncel indirimli ürünler listesi açıklandı. 20 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında yağ, et, salça, süt ve peynir gibi temel ihtiyaç ürünlerinde birçok indirim yer alıyor.
İşte güncel indirimli ürünler kataloğu;