Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimli ürünler listesi (7-13 Temmuz 2023 Tarım Kredi Market indirimleri)
Tarım Kredi Kooperatif Market ürünlerinde temmuz ayına özel yeni indirimler, ucuz yolla alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 7-13 Temmuz tarihlerine özel yeni indirimli ürünler listesini sosyal medya hesabından duyurdu. Süt, tavuk, gazlı içecek, kağıt havlu ve tereyağı gibi birçok temel ihtiyaç ürününe temmuz ayına özel indirimler yapıldı. İşte 2023 temmuz ayı güncel indirimli ürünler listesi.
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde temmuz ayı güncel indirimli ürünler listesi açıklandı. 7-13 Temmuz tarihleri arasında yağ, süt, tavuk ve içecek, kağıt havlu gibi temel ihtiyaç ürünlerinde birçok indirim yer alıyor.
İşte güncel indirimli ürünler kataloğu;