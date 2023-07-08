Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimli ürünler listesi (7-13 Temmuz 2023 Tarım Kredi Market indirimleri)

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde temmuz ayı güncel indirimli ürünler listesi açıklandı. 7-13 Temmuz tarihleri arasında yağ, süt, tavuk ve içecek, kağıt havlu gibi temel ihtiyaç ürünlerinde birçok indirim yer alıyor.



İşte güncel indirimli ürünler kataloğu;