Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimli ürünler listesi belli oldu (1-6 Temmuz 2023 Tarım Kredi Market indirimleri)

1-6 TEMMUZ İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde temmuz ayı güncel indirimli ürünler listesi açıklandı. 1-6 Temmuz tarihleri arasında yağ, süt, tavuk ve et gibi temel ihtiyaç ürünlerinde birçok indirim yer alıyor.



İşte güncel indirimli ürünler kataloğu;