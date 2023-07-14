Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimli ürünler listesi belli oldu (14-31 Temmuz 2023 Tarım Kredi Market indirimleri)
Tarım Kredi Kooperatif Market ürünlerinde temmuz ayına özel yeni indirimler, ucuz yolla alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 14-31 Temmuz tarihlerine özel yeni indirimli ürünler listesini sosyal medya hesabından duyurdu. Et, süt, tuvalet kağıdı, yoğurt ve yağ gibi birçok temel ihtiyaç ürününe temmuz ayına özel indirimler yapıldı. İşte 2023 temmuz ayı güncel indirimli ürünler listesi.
14-31 TEMMUZ İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde temmuz ayı güncel indirimli ürünler listesi açıklandı. 14-31 Temmuz tarihleri arasında yağ, süt, tuvalet kağıdı ve et gibi temel ihtiyaç ürünlerinde birçok indirim yer alıyor.
İşte güncel indirimli ürünler kataloğu;