Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimli ürünler listesi belli oldu (14-31 Temmuz 2023 Tarım Kredi Market indirimleri)

14-31 TEMMUZ İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde temmuz ayı güncel indirimli ürünler listesi açıklandı. 14-31 Temmuz tarihleri arasında yağ, süt, tuvalet kağıdı ve et gibi temel ihtiyaç ürünlerinde birçok indirim yer alıyor.



İşte güncel indirimli ürünler kataloğu;