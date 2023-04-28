Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimli ürünler listesi belli oldu (28 Nisan-15 Mayıs güncel indirimli ürünler kataloğu)
Tarım Kredi Kooperatif Market tarafından mayıs ayına özel yeni indirimli ürünler listesi yayınlandı. Tarım Kredi Market indirimlerini kaçırmak istemeyen ve ucuz yolla alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, güncel indirimli ürünler kataloğunu sorguluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 28 Nisan-15 Mayıs günlerine özel yeni indirimli ürünler listesini sosyal medya hesabından yayınladı. İşte 2023 mayıs ayı güncel indirimli ürünler listesi.
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