Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimli ürünler listesi: Ramazan ayına özel birçok üründe indirim(20-29 Mart güncel indirimli ürünler kataloğu)
Tarım Kredi Kooperatif Market, Ramazan ayına özel yeni indirimli ürünler listesini vatandaşlarla paylaştı. Tarım Kredi Market'in sunduğu fırsatlardan ve Ramazan ayına özel fiyatlardan yararlanmak isteyenler, indirimli ürünleri merak ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 20-29 mart tarihlerine özel yeni indirimli ürünler listesini sosyal medya hesabından duyurdu. İşte Tarım Kredi Kooperatif Market mart ayı güncel indirimli ürünler listesi.
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