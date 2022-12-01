Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimli ürünler listesini yayınladı (1-15 Aralık güncel indirimli ürünler kataloğu)
Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimli ürünler listesi yayınlandı. Tarım Kredi Market indirimlerini kaçırmak istemeyen, ucuz yolla alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından güncel indirimli ürünler listesi sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 1-15 Aralık ayına özel yeni indirimli ürünler listesini sosyal medya hesabından duyurdu. İşte Tarım Kredi Kooperatif Market Aralık ayı güncel indirimli ürünler listesi.
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