Tarım Kredi Kooperatif marketleri 10-16 Haziran indirim kataloğu: Tereyağı, çay, kağıt havlu, deterjan ve şampuan çeşitlerinde kampanya

Tarım Kredi Kooperatif marketleri 10-16 Haziran tarihleri arasında satışa sunulacak indirimli ürünler listesini yayımladı. Ayçiçek yağı, Tereyağı, kağıt havlu, tuvalet kağıdı, deterjan, bulaşık makinesi kapsülü, kahvaltılık ürünler ve bakliyat çeşitlerinde kampanya başladı. 1 Litre Ayçiçek Yağı 74.50 TL, 1000 Gram Tereyağı 299 TL, 2.5 Kg Baldo Pirinç 174,90 TL, 5 Kg Çamaşır Deterjanı 159 TL, 30’lu Bulaşık Makinesi Kapsülü ise 99 TL’den reyonlarda yerini alacak. Türkiye’nin birçok il ve ilçesinde faaliyet gösteren Tarım Kredi marketlerinde indirimler yoğun ilgi görüyor. Peki Tarım Kredi Marketleri’nde bu hafta neler var? İşte, Tarım Kredi haftanın ürünleri…

Tarım Kredi Kooperatif marketleri 10-16 Haziran indirim kataloğu: Tereyağı, çay, kağıt havlu, deterjan ve şampuan çeşitlerinde kampanya - 1

Tarım Kredi marketlerinde uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyenler indirim kataloğunu yakından takip ediyor. Tarım Kredi KOOP marketlerinde bu hafta en çok dikkat çeken ürünlerin başında çay, tereyağı, kaşar peyniri, tuvalet kağıdı, kağıt havlu gibi ürünler geldi. 16’lı Kağıt Havlu 159 TL, 40’lı Tuvalet Kağıdı 219 TL, Tam Yağlı 1 Kg Taze Kaşar Peyniri 249,90 TL, 1000 Gram Kırmızı Mercimek 47,50 TL, 850 Gram Tam Yağlı Süzme Peynir 132,50 TL, 500 Gram Dondurulmuş Somon 189,90 TL, Sos Çeşitleri 34,50 TL, Maden Suyu çeşitleri 54,90 TL’den satışa sunulacak. Kahvaltılık ürünler, bakliyat, temizlik ürünleri merakla bekleniyordu. İşte, Tarım Kredi 10-16 Haziran indirim listesi…

EKONOMİ HABERLERİ

Tarım Kredi Kooperatif marketleri 10-16 Haziran indirim kataloğu: Tereyağı, çay, kağıt havlu, deterjan ve şampuan çeşitlerinde kampanya - 2

TARIM KREDİ 10-16 HAZİRAN İNDİRİM KATALOĞU

1000 Gram Çay 209,90 TL

Gofret Çeşitleri 32,90 TL

Tarım Kredi Kooperatif marketleri 10-16 Haziran indirim kataloğu: Tereyağı, çay, kağıt havlu, deterjan ve şampuan çeşitlerinde kampanya - 3

1000 Gram Tereyağı 229 TL

Tavuk Bonfile Çeşitleri 209 TL

Tarım Kredi Kooperatif marketleri 10-16 Haziran indirim kataloğu: Tereyağı, çay, kağıt havlu, deterjan ve şampuan çeşitlerinde kampanya - 4

1 Litre Ayçiçek Yağı 74,50 TL

Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 249,90 TL

Tarım Kredi Kooperatif marketleri 10-16 Haziran indirim kataloğu: Tereyağı, çay, kağıt havlu, deterjan ve şampuan çeşitlerinde kampanya - 5

Tam Yağlı Süzme Peynir 132,50 TL

Dana Kangal Sucuk (Kilo) 589 TL

Tarım Kredi Kooperatif marketleri 10-16 Haziran indirim kataloğu: Tereyağı, çay, kağıt havlu, deterjan ve şampuan çeşitlerinde kampanya - 6

Ton Balığı 3x75g 155 TL

Bambulu Tuvalet Kağıdı 40’lı 219 TL

Tarım Kredi Kooperatif marketleri 10-16 Haziran indirim kataloğu: Tereyağı, çay, kağıt havlu, deterjan ve şampuan çeşitlerinde kampanya - 7

Kağıt Havlu 16’lı 259 TL

Şampuan Çeşitleri 49 TL

Tarım Kredi Kooperatif marketleri 10-16 Haziran indirim kataloğu: Tereyağı, çay, kağıt havlu, deterjan ve şampuan çeşitlerinde kampanya - 8

5 Kg Çamaşır Deterjanı 159 TL

Bulaşık Makinesi Kapsülü 99.00 TL

Tarım Kredi Kooperatif marketleri 10-16 Haziran indirim kataloğu: Tereyağı, çay, kağıt havlu, deterjan ve şampuan çeşitlerinde kampanya - 9

Güzellik Sabunu Çeşitleri 29.00 TL

Bebek Bezi Çeşitleri 89,90 TL 

Tarım Kredi Kooperatif marketleri 10-16 Haziran indirim kataloğu: Tereyağı, çay, kağıt havlu, deterjan ve şampuan çeşitlerinde kampanya - 10
Tarım Kredi Kooperatif marketleri 10-16 Haziran indirim kataloğu: Tereyağı, çay, kağıt havlu, deterjan ve şampuan çeşitlerinde kampanya - 11
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