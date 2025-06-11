Tarım Kredi Kooperatif marketleri 10-16 Haziran indirim kataloğu: Tereyağı, çay, kağıt havlu, deterjan ve şampuan çeşitlerinde kampanya

Tarım Kredi marketlerinde uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyenler indirim kataloğunu yakından takip ediyor. Tarım Kredi KOOP marketlerinde bu hafta en çok dikkat çeken ürünlerin başında çay, tereyağı, kaşar peyniri, tuvalet kağıdı, kağıt havlu gibi ürünler geldi. 16’lı Kağıt Havlu 159 TL, 40’lı Tuvalet Kağıdı 219 TL, Tam Yağlı 1 Kg Taze Kaşar Peyniri 249,90 TL, 1000 Gram Kırmızı Mercimek 47,50 TL, 850 Gram Tam Yağlı Süzme Peynir 132,50 TL, 500 Gram Dondurulmuş Somon 189,90 TL, Sos Çeşitleri 34,50 TL, Maden Suyu çeşitleri 54,90 TL’den satışa sunulacak. Kahvaltılık ürünler, bakliyat, temizlik ürünleri merakla bekleniyordu. İşte, Tarım Kredi 10-16 Haziran indirim listesi…