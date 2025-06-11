Tarım Kredi Kooperatif marketleri 10-16 Haziran indirim kataloğu: Tereyağı, çay, kağıt havlu, deterjan ve şampuan çeşitlerinde kampanya
Tarım Kredi Kooperatif marketleri 10-16 Haziran tarihleri arasında satışa sunulacak indirimli ürünler listesini yayımladı. Ayçiçek yağı, Tereyağı, kağıt havlu, tuvalet kağıdı, deterjan, bulaşık makinesi kapsülü, kahvaltılık ürünler ve bakliyat çeşitlerinde kampanya başladı. 1 Litre Ayçiçek Yağı 74.50 TL, 1000 Gram Tereyağı 299 TL, 2.5 Kg Baldo Pirinç 174,90 TL, 5 Kg Çamaşır Deterjanı 159 TL, 30’lu Bulaşık Makinesi Kapsülü ise 99 TL’den reyonlarda yerini alacak. Türkiye’nin birçok il ve ilçesinde faaliyet gösteren Tarım Kredi marketlerinde indirimler yoğun ilgi görüyor. Peki Tarım Kredi Marketleri’nde bu hafta neler var? İşte, Tarım Kredi haftanın ürünleri…
Tarım Kredi marketlerinde uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyenler indirim kataloğunu yakından takip ediyor. Tarım Kredi KOOP marketlerinde bu hafta en çok dikkat çeken ürünlerin başında çay, tereyağı, kaşar peyniri, tuvalet kağıdı, kağıt havlu gibi ürünler geldi. 16’lı Kağıt Havlu 159 TL, 40’lı Tuvalet Kağıdı 219 TL, Tam Yağlı 1 Kg Taze Kaşar Peyniri 249,90 TL, 1000 Gram Kırmızı Mercimek 47,50 TL, 850 Gram Tam Yağlı Süzme Peynir 132,50 TL, 500 Gram Dondurulmuş Somon 189,90 TL, Sos Çeşitleri 34,50 TL, Maden Suyu çeşitleri 54,90 TL’den satışa sunulacak. Kahvaltılık ürünler, bakliyat, temizlik ürünleri merakla bekleniyordu. İşte, Tarım Kredi 10-16 Haziran indirim listesi…