Tarım Kredi Kooperatif marketleri 14-19 Şubat indirimli ürünler listesi: Çocuk masası, dolap, buharlı ütü ve elektrikli süpürge
Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde Şubat ayında uygun fiyatlı satışa sunulacak ürünler belli oldu. 14-19 Şubat tarihleri arasında akıllı cep telefonundan, kitaplığa, elektronik ev ürünlerinden tencere setine, ısıtıcıdan temel gıda ürünlerine kadar onlarca çeşit kampanyalı ürün raflarda yerini alacak. Elektrikli dikey ısıtıcı 1.399 lira, elektrikli süpürge 1.099 lira ve 3’lü tencere seti 1.299 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Alternatif olarak Tarım Kredi Marketlerinde cep telefonu, 3 katlı ayakkabılık, çaydanlık takımı gibi ürünler yer alıyor. Peki Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde bu hafta neler var? İşte, Tarım Kredi Kooperatif marketleri fiyat listesi…
Tarım Kredi Kooperatif marketleri, Türkiye’nin birçok il ve ilçesinde hizmet vermeye devam ediyor. “Fırsat Günleri” kampanyası kapsamında 14-19 Şubat tarihlerinde indirimli ürünler müşterilere özel fiyatlarla satışa sunuluyor. Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde bu hafta kahve makinesi, buharlı ütü, elektrikli süpürge, çekmeceli dolap, çocuk masası gibi ürünler reyonlarda yerini aldı. İndirimleri kaçırmak isteyemeyen müşteriler ise fiyat listesini yakından inceliyor. Zigzag kitaplık 789 lira, çekmeceli ekmeklik 1.449 lira ve sandalyeli çocuk masası 1.099 liradan satışta. İşte, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 14-19 Şubat indirimli ürünler broşürü…