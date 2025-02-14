Tarım Kredi Kooperatif marketleri 14-19 Şubat indirimli ürünler listesi: Çocuk masası, dolap, buharlı ütü ve elektrikli süpürge

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde Şubat ayında uygun fiyatlı satışa sunulacak ürünler belli oldu. 14-19 Şubat tarihleri arasında akıllı cep telefonundan, kitaplığa, elektronik ev ürünlerinden tencere setine, ısıtıcıdan temel gıda ürünlerine kadar onlarca çeşit kampanyalı ürün raflarda yerini alacak. Elektrikli dikey ısıtıcı 1.399 lira, elektrikli süpürge 1.099 lira ve 3’lü tencere seti 1.299 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Alternatif olarak Tarım Kredi Marketlerinde cep telefonu, 3 katlı ayakkabılık, çaydanlık takımı gibi ürünler yer alıyor. Peki Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde bu hafta neler var? İşte, Tarım Kredi Kooperatif marketleri fiyat listesi…

Tarım Kredi Kooperatif marketleri 14-19 Şubat indirimli ürünler listesi: Çocuk masası, dolap, buharlı ütü ve elektrikli süpürge - 1

Tarım Kredi Kooperatif marketleri, Türkiye’nin birçok il ve ilçesinde hizmet vermeye devam ediyor. “Fırsat Günleri” kampanyası kapsamında 14-19 Şubat tarihlerinde indirimli ürünler müşterilere özel fiyatlarla satışa sunuluyor. Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde bu hafta kahve makinesi, buharlı ütü, elektrikli süpürge, çekmeceli dolap, çocuk masası gibi ürünler reyonlarda yerini aldı. İndirimleri kaçırmak isteyemeyen müşteriler ise fiyat listesini yakından inceliyor. Zigzag kitaplık 789 lira, çekmeceli ekmeklik 1.449 lira ve sandalyeli çocuk masası 1.099 liradan satışta. İşte, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 14-19 Şubat indirimli ürünler broşürü…

EKONOMİ HABERLERİ

Tarım Kredi Kooperatif marketleri 14-19 Şubat indirimli ürünler listesi: Çocuk masası, dolap, buharlı ütü ve elektrikli süpürge - 2

TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKETLERİ 14-19 ŞUBAT KATALOĞU

Türk Kahvesi Makinesi 1.099 TL

Blender: 739 TL

Saç Kurutma Makinesi 719 TL

Tarım Kredi Kooperatif marketleri 14-19 Şubat indirimli ürünler listesi: Çocuk masası, dolap, buharlı ütü ve elektrikli süpürge - 3

Buharlı Ütü: 1.036 TL

Elektrikli Süpürge 1.099 TL

Elektrikli Dikey Isıtıcı: 1.399 TL

Tarım Kredi Kooperatif marketleri 14-19 Şubat indirimli ürünler listesi: Çocuk masası, dolap, buharlı ütü ve elektrikli süpürge - 4

Elektrikli Yatay Isıtıcı 799.00 TL

2 Kapak 8 Bölmeli Dolap 1.999 TL

Çoçuk Masası+ Sandalye 1.099 TL

Tarım Kredi Kooperatif marketleri 14-19 Şubat indirimli ürünler listesi: Çocuk masası, dolap, buharlı ütü ve elektrikli süpürge - 5

3 Katlı Modern Ayakkabılık 1.599 TL

Çekmeceli Ekmeklik 1.449 TL

Renki Çaydanlık Takımı 599 TL

Tarım Kredi Kooperatif marketleri 14-19 Şubat indirimli ürünler listesi: Çocuk masası, dolap, buharlı ütü ve elektrikli süpürge - 6

Zigzag Kitaplık 7.899 TL

Çelik Tencere Seti 5.199 TL

3 Katlı Kağıt Havlu: 104,90 TL

Tarım Kredi Kooperatif marketleri 14-19 Şubat indirimli ürünler listesi: Çocuk masası, dolap, buharlı ütü ve elektrikli süpürge - 7

Toz Deterjan 149,00 TL

1 Kg Çay: 139,90 TL

Tarım Kredi Kooperatif marketleri 14-19 Şubat indirimli ürünler listesi: Çocuk masası, dolap, buharlı ütü ve elektrikli süpürge - 8

Bulaşık Makinesi Kapsülü 99,90 TL

5 Kg Toz Deterjan 149.00 TL

Tarım Kredi Kooperatif marketleri 14-19 Şubat indirimli ürünler listesi: Çocuk masası, dolap, buharlı ütü ve elektrikli süpürge - 9

56’lı Islak Havlu 64.90 TL

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