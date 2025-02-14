Tarım Kredi Kooperatif marketleri 14-19 Şubat indirimli ürünler listesi: Çocuk masası, dolap, buharlı ütü ve elektrikli süpürge

Tarım Kredi Kooperatif marketleri, Türkiye’nin birçok il ve ilçesinde hizmet vermeye devam ediyor. “Fırsat Günleri” kampanyası kapsamında 14-19 Şubat tarihlerinde indirimli ürünler müşterilere özel fiyatlarla satışa sunuluyor. Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde bu hafta kahve makinesi, buharlı ütü, elektrikli süpürge, çekmeceli dolap, çocuk masası gibi ürünler reyonlarda yerini aldı. İndirimleri kaçırmak isteyemeyen müşteriler ise fiyat listesini yakından inceliyor. Zigzag kitaplık 789 lira, çekmeceli ekmeklik 1.449 lira ve sandalyeli çocuk masası 1.099 liradan satışta. İşte, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 14-19 Şubat indirimli ürünler broşürü…