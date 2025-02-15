Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 15-19 Şubat indirimli ürünler: Kitaplık, kahve makinesi, dikey süpürge ve ısıtıcı raflarda
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, Şubat ayında kampanyalı ürünlerin satış fiyatını duyurdu. 19 Şubat Çarşamba gününe kadar onlarca çeşit üründe fırsatlar, müşterileri bekleyecek. Temizlik ürünlerinden, temel gıdaya geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeken ürünler raflarda yerini aldı. Elektrikli süpürge 1.099 lira, Dikey Isıtıcı 1.399 lira, blender 739 lira, saç kurutma makinesi 719 lira, çocuk masası ve sandalye 1.099 liradan satışa sunulacak. Ayrıca Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 15-19 Şubat 2025 indirim kataloğunda ayakkabılık, çaydanlık, dolap gibi ürünler satışa sunuldu. Peki Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde bu hafta neler var? İşte, Tarım Kredi marketleri indirimli ürünler fiyat listesi…
Tarım Kredi Kooperatif marketleri, Türkiye’nin birçok il ve ilçesinde hizmet vermeye devam ediyor. “Fırsat Günleri” kampanyası kapsamında 14-19 Şubat tarihlerinde indirimli ürünler müşterilere özel fiyatlarla satışa sunuluyor. Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde bu hafta kahve makinesi, buharlı ütü, elektrikli süpürge, çekmeceli dolap, çocuk masası gibi ürünler reyonlarda yerini aldı. İndirimleri kaçırmak isteyemeyen müşteriler ise fiyat listesini yakından inceliyor. Zigzag kitaplık 789 lira, çekmeceli ekmeklik 1.449 lira ve sandalyeli çocuk masası 1.099 liradan satışta. İşte, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 14-19 Şubat indirimli ürünler broşürü…