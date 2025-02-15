Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 15-19 Şubat indirimli ürünler: Kitaplık, kahve makinesi, dikey süpürge ve ısıtıcı raflarda

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, Şubat ayında kampanyalı ürünlerin satış fiyatını duyurdu. 19 Şubat Çarşamba gününe kadar onlarca çeşit üründe fırsatlar, müşterileri bekleyecek. Temizlik ürünlerinden, temel gıdaya geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeken ürünler raflarda yerini aldı. Elektrikli süpürge 1.099 lira, Dikey Isıtıcı 1.399 lira, blender 739 lira, saç kurutma makinesi 719 lira, çocuk masası ve sandalye 1.099 liradan satışa sunulacak. Ayrıca Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 15-19 Şubat 2025 indirim kataloğunda ayakkabılık, çaydanlık, dolap gibi ürünler satışa sunuldu. Peki Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde bu hafta neler var? İşte, Tarım Kredi marketleri indirimli ürünler fiyat listesi…

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 15-19 Şubat indirimli ürünler: Kitaplık, kahve makinesi, dikey süpürge ve ısıtıcı raflarda - 1

Tarım Kredi Kooperatif marketleri, Türkiye’nin birçok il ve ilçesinde hizmet vermeye devam ediyor. “Fırsat Günleri” kampanyası kapsamında 14-19 Şubat tarihlerinde indirimli ürünler müşterilere özel fiyatlarla satışa sunuluyor. Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde bu hafta kahve makinesi, buharlı ütü, elektrikli süpürge, çekmeceli dolap, çocuk masası gibi ürünler reyonlarda yerini aldı. İndirimleri kaçırmak isteyemeyen müşteriler ise fiyat listesini yakından inceliyor. Zigzag kitaplık 789 lira, çekmeceli ekmeklik 1.449 lira ve sandalyeli çocuk masası 1.099 liradan satışta. İşte, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 14-19 Şubat indirimli ürünler broşürü…

EKONOMİ HABERLERİ

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 15-19 Şubat indirimli ürünler: Kitaplık, kahve makinesi, dikey süpürge ve ısıtıcı raflarda - 2

TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKETLERİ 14-19 ŞUBAT KATALOĞU

Türk Kahvesi Makinesi 1.099 TL

Blender: 739 TL

Saç Kurutma Makinesi 719 TL

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 15-19 Şubat indirimli ürünler: Kitaplık, kahve makinesi, dikey süpürge ve ısıtıcı raflarda - 3

Buharlı Ütü: 1.036 TL

Elektrikli Süpürge 1.099 TL

Elektrikli Dikey Isıtıcı: 1.399 TL

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 15-19 Şubat indirimli ürünler: Kitaplık, kahve makinesi, dikey süpürge ve ısıtıcı raflarda - 4

Elektrikli Yatay Isıtıcı 799.00 TL

2 Kapak 8 Bölmeli Dolap 1.999 TL

Çoçuk Masası+ Sandalye 1.099 TL

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 15-19 Şubat indirimli ürünler: Kitaplık, kahve makinesi, dikey süpürge ve ısıtıcı raflarda - 5

3 Katlı Modern Ayakkabılık 1.599 TL

Çekmeceli Ekmeklik 1.449 TL

Renkli Çaydanlık Takımı 599 TL

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 15-19 Şubat indirimli ürünler: Kitaplık, kahve makinesi, dikey süpürge ve ısıtıcı raflarda - 6

Zigzag Kitaplık 7.899 TL

Çelik Tencere Seti 5.199 TL

3 Katlı Kağıt Havlu: 104,90 TL

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 15-19 Şubat indirimli ürünler: Kitaplık, kahve makinesi, dikey süpürge ve ısıtıcı raflarda - 7

Toz Deterjan 149,00 TL

1 Kg Çay: 139,90 TL

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 15-19 Şubat indirimli ürünler: Kitaplık, kahve makinesi, dikey süpürge ve ısıtıcı raflarda - 8

Bulaşık Makinesi Kapsülü 99,90 TL

5 Kg Toz Deterjan 149.00 TL

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 15-19 Şubat indirimli ürünler: Kitaplık, kahve makinesi, dikey süpürge ve ısıtıcı raflarda - 9

56’lı Islak Havlu 64.90 TL

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