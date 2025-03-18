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Tarım Kredi Kooperatif marketleri 17-28 Mart indirimli ürünler: Tava ve tencere seti, kettle, çok fonksiyonlu pişirici geliyor

Tarım Kredi Kooperatif 17-28 Mart indirimli ürünler listesi ve fiyatları belli oldu. Tarım Kredi kataloğunda elektronik mutfak ürünlerinden tencereye, 12 parça kahve takımından 5’li Chef setine çeşit çeşit ürün reyonlarda olacak. Kahve Takımı 399,90 TL, Derin Güveç Tencere 669.00 TL ve Karnıyarık Tencere 339,90 TL’den satışa sunulacak. Tarım Kredi marketlerinde herkesin merakla beklediği 1.8 Litre Kapasiteli Kettle 329,90 TL, Çok Fonksiyonlu Pişirici 1.799 TL, 2’li Eco Tava Seti 279.00 TL’den satışa sunulacak. Peki Tarım Kredi marketlerinde neler var? İşte, Tarım Kredi 17-28 Mart indirimleri

Tarım Kredi Kooperatif marketleri 17-28 Mart indirimli ürünler: Tava ve tencere seti, kettle, çok fonksiyonlu pişirici geliyor - 1

Tarım Kredi Marketlerinde bu hafta temel gıda ürünlerinde fırsatlı alışveriş imkanı müşterileri bekleyecek. 5 kg un 84,50 TL, Yarım Yağlı Süt 27,50 TL, 2.500 Gram Yağlı Yoğurt 79,90 TL, 1 Kg Anadolu Kırmızı Mercimek 39,90 TL, 1 Kg Nohut 48,50 TL’den satışa sunulacak. Kahvaltılık ürünlerden olan 850 Gram Süzme Peynir 125.00 TL, Fermente Dana Kangal Sucuk 75.00 TL, 1000 Gram Tost Peyniri 199,00 TL, 1000 Gram Tereyağı 329 TL, 600 Gram Beyaz Peynir 140,90 TL, 10’lu Organik Yumurta 79.00 TL, 3000 Gram Çay 515.00 TL, 5 Kg Un 84,50 TL’den raflarda olacak. Bakliyat ürünlerinden olan nohut, pilavlık bulgur, pirinç, kırmızı mercimek, barbunya, yeşil mercimek ise indirimli fiyatlarıyla raflarda yerini aldı. İşte, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 17-28 Mart indirimli ürünler listesi ve fiyatları…

EKONOMİ HABERLERİ

Tarım Kredi Kooperatif marketleri 17-28 Mart indirimli ürünler: Tava ve tencere seti, kettle, çok fonksiyonlu pişirici geliyor - 2

TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKETLERİ 17-28 MART KATALOĞU

1.8 Litre Kapasiteli Kettle 329,90 TL

Çok Fonksiyonlu Pişirici 1.799 TL

23 Cm Krep Tava 149.00 TL

2’li Eco Tava Seti 279.00 TL

22 Cm Sunday Tencere 349,90 TL

ŞOK 19 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYIMLANDI

Tarım Kredi Kooperatif marketleri 17-28 Mart indirimli ürünler: Tava ve tencere seti, kettle, çok fonksiyonlu pişirici geliyor - 3

Karnıyarık Tencere 339,90 TL

Derin Güveç Tencere 669.00 TL

5’li Chef Seti 179,90 TL

Mikrodalga Fresh Saklama Kabı 5 L 89,90 TL

3’lü Meyve Bıçağı 39,90 TL

12 Parça Kahve Takımı 399,90 TL

Hatırlatma: Yukarıdaki ürünler 2 Nisan 2025 tarihine kadar satıştadır.

Tarım Kredi Kooperatif marketleri 17-28 Mart indirimli ürünler: Tava ve tencere seti, kettle, çok fonksiyonlu pişirici geliyor - 4

TARIM KREDİ MARKETLERİ TEMEL GIDA ÜRÜNLERİ

830 Gram Domates Salça 26,90 TL

5 KG Un 84,50 TL

2.5 KG Pirinç 114,90 TL

1 Kg Fasulye 58,90 TL

Tarım Kredi Kooperatif marketleri 17-28 Mart indirimli ürünler: Tava ve tencere seti, kettle, çok fonksiyonlu pişirici geliyor - 5


1500 Ml Ayran 39,50 TL

1000 gram Tam Yağlı Tulum Peyniri 159,00 TL

1000 gram Salamura Siyah Zeytin 175.00 TL

1000 gram Yarım Yağlı Tost Peyniri 199.00 TL

Tarım Kredi Kooperatif marketleri 17-28 Mart indirimli ürünler: Tava ve tencere seti, kettle, çok fonksiyonlu pişirici geliyor - 6

1000 gram Taze Kaşar Peyniri 279.00 TL

10’lu Organik Yumurta 79.00 TL

3000 Gram Çay 515.00 TL

Yarım Yağlı Süt 1 Litre 27.50 TL

Tarım Kredi Kooperatif marketleri 17-28 Mart indirimli ürünler: Tava ve tencere seti, kettle, çok fonksiyonlu pişirici geliyor - 7

Erzincan Tam Yağlı Tulum Peyniri 134,90 TL

1 KG Nohut 48,50 TL

1 Kg Pilavlık Bulgur 22,95 TL

2.5 Kg Osmancık Pirinç 114,90 TL

1 Kg Barbunya 79,90 TL

(Temel gıda ürünleri 31 Mart’a kadar raflarda olacak)

Tarım Kredi Kooperatif marketleri 17-28 Mart indirimli ürünler: Tava ve tencere seti, kettle, çok fonksiyonlu pişirici geliyor - 8

KOOP MARKETLERİ TEMİZLİK ÜRÜNLERİ (11-17 MART ARASINDA)

Tuvalet Kağıdı 40’lı 229, 90 TL

Tuvalet Kağıdı 16’lı 159,90 TL

Toz Deterjan Çeşitleri 7 kg 225,00 TL

Yumuşatıcı Çeşitleri 3 Litre 79,90 TL

Tarım Kredi Kooperatif marketleri 17-28 Mart indirimli ürünler: Tava ve tencere seti, kettle, çok fonksiyonlu pişirici geliyor - 9
Tarım Kredi Kooperatif marketleri 17-28 Mart indirimli ürünler: Tava ve tencere seti, kettle, çok fonksiyonlu pişirici geliyor - 10
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