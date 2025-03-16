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Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 17-28 Mart indirimli ürünler listesi: Kahve takımı, kettle, pişirici, güveç tencere

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, indirimli ürünler listesi belli oldu. Türkiye’nin birçok il ve ilçesinde faaliyet gösteren Koop Çiftçi marketinde kettle, çok fonksiyonlu pişirici, tava çeşitleri, saklama kabı, kahve takımı, bıçak, makas, sebze soyucu ve onlarca farklı üründe kampanyalı fiyatlar müşterileri bekleyecek. 1.8 Litre kapasiteli Kelle 239,90 TL, Led Ekranlı Çok Fonksiyonlu Pişirici 1.799 TL, Krep Tava 149 TL, Karnıyarık Tencere ise 339,90 TL’den reyonlarda yerini aldı. Tarım Kredi marketlerinde alternatif olarak Mop hediyeli yer temizlik havlusu ise 195.00 TL’den müşterileri bekleyecek. Peki Tarım Kredi Marketleri’nde bu hafta neler var? İşte, Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri 17-28 Mart indirimli ürünler kataloğu…

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 17-28 Mart indirimli ürünler listesi: Kahve takımı, kettle, pişirici, güveç tencere - 1

Tarım Kredi Marketlerinde bu hafta temel gıda ürünlerinde fırsatlı alışveriş imkanı müşterileri bekleyecek. 5 kg un 84,50 TL, Yarım Yağlı Süt 27,50 TL, 2.500 Gram Yağlı Yoğurt 79,90 TL, 1 Kg Anadolu Kırmızı Mercimek 39,90 TL, 1 Kg Nohut 48,50 TL’den satışa sunulacak. Kahvaltılık ürünlerden olan 850 Gram Süzme Peynir 125.00 TL, Fermente Dana Kangal Sucuk 75.00 TL, 1000 Gram Tost Peyniri 199,00 TL, 1000 Gram Tereyağı 329 TL, 600 Gram Beyaz Peynir 140,90 TL, 10’lu Organik Yumurta 79.00 TL, 3000 Gram Çay 515.00 TL, 5 Kg Un 84,50 TL’den raflarda olacak. Bakliyat ürünlerinden olan nohut, pilavlık bulgur, pirinç, kırmızı mercimek, barbunya, yeşil mercimek ise indirimli fiyatlarıyla raflarda yerini aldı. İşte, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 17-28 Mart indirimli ürünler listesi ve fiyatları…

EKONOMİ HABERLERİ

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 17-28 Mart indirimli ürünler listesi: Kahve takımı, kettle, pişirici, güveç tencere - 2

TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKETLERİ 17-28 MART KATALOĞU

1.8 Litre Kapasiteli Kettle 329,90 TL

Çok Fonksiyonlu Pişirici 1.799 TL

23 Cm Krep Tava 149.00 TL

2’li Eco Tava Seti 279.00 TL

22 Cm Sunday Tencere 349,90 TL

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 17-28 Mart indirimli ürünler listesi: Kahve takımı, kettle, pişirici, güveç tencere - 3

Karnıyarık Tencere 339,90 TL

Derin Güveç Tencere 669.00 TL

5’li Chef Seti 179,90 TL

Mikrodalga Fresh Saklama Kabı 5 L 89,90 TL

3’lü Meyve Bıçağı 39,90 TL

12 Parça Kahve Takımı 399,90 TL

Hatırlatma: Yukarıdaki ürünler 2 Nisan 2025 tarihine kadar satıştadır.

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 17-28 Mart indirimli ürünler listesi: Kahve takımı, kettle, pişirici, güveç tencere - 4

TARIM KREDİ MARKETLERİ TEMEL GIDA ÜRÜNLERİ

830 Gram Domates Salça 26,90 TL

5 KG Un 84,50 TL

2.5 KG Pirinç 114,90 TL

1 Kg Fasulye 58,90 TL

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 17-28 Mart indirimli ürünler listesi: Kahve takımı, kettle, pişirici, güveç tencere - 5


1500 Ml Ayran 39,50 TL

1000 gram Tam Yağlı Tulum Peyniri 159,00 TL

1000 gram Salamura Siyah Zeytin 175.00 TL

1000 gram Yarım Yağlı Tost Peyniri 199.00 TL

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 17-28 Mart indirimli ürünler listesi: Kahve takımı, kettle, pişirici, güveç tencere - 6

1000 gram Taze Kaşar Peyniri 279.00 TL

10’lu Organik Yumurta 79.00 TL

3000 Gram Çay 515.00 TL

Yarım Yağlı Süt 1 Litre 27.50 TL

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 17-28 Mart indirimli ürünler listesi: Kahve takımı, kettle, pişirici, güveç tencere - 7

Erzincan Tam Yağlı Tulum Peyniri 134,90 TL

1 KG Nohut 48,50 TL

1 Kg Pilavlık Bulgur 22,95 TL

2.5 Kg Osmancık Pirinç 114,90 TL

1 Kg Barbunya 79,90 TL

(Temel gıda ürünleri 31 Mart’a kadar raflarda olacak)

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 17-28 Mart indirimli ürünler listesi: Kahve takımı, kettle, pişirici, güveç tencere - 8

KOOP MARKETLERİ TEMİZLİK ÜRÜNLERİ (11-17 MART ARASINDA)

Tuvalet Kağıdı 40’lı 229, 90 TL

Tuvalet Kağıdı 16’lı 159,90 TL

Toz Deterjan Çeşitleri 7 kg 225,00 TL

Yumuşatıcı Çeşitleri 3 Litre 79,90 TL

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 17-28 Mart indirimli ürünler listesi: Kahve takımı, kettle, pişirici, güveç tencere - 9
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 17-28 Mart indirimli ürünler listesi: Kahve takımı, kettle, pişirici, güveç tencere - 10
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