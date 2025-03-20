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Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 20-27 Mart indirimli ürünler: Kahve takımı, tencere, tava, kettle ve pişirici satışta

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 20-27 Mart indirimli ürünler listesi belli oldu. Mart ayında indirimler devam ederken temel gıda ürünleri, temizlik malzemeleri, kahvaltılık ürünlerin yanı sıra birçok alternatif ürün raflarda müşterileri bekliyor. Tarım Kredi marketlerinde bu hafta 1.8 Litre Kapasiteli Kettle 329,90 TL, Çok Fonksiyonlu Pişirici 1.799 TL, Derin Güveç Tencere 669.00 TL, Karnıyarık Tencere 339,90 TL, 12 Parça Kahve Takımı 399,90 TL’den satışa sunulacak. Ayrıca 5 KG Un 84,50 TL, 830 Gram Domates Salça 26,90 TL, 1 Kg Fasulye 58,90 TL, 1000 gram Tam Yağlı Tulum Peyniri 159,00 TL, 3000 Gram Çay 515.00 TL’den reyonlarda yerini aldı. İşte, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri indirim listesi 2025…

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 20-27 Mart indirimli ürünler: Kahve takımı, tencere, tava, kettle ve pişirici satışta - 1

Tarım Kredi Marketlerinde bu hafta temel gıda ürünlerinde fırsatlı alışveriş imkanı müşterileri bekleyecek. 5 kg un 84,50 TL, Yarım Yağlı Süt 27,50 TL, 2.500 Gram Yağlı Yoğurt 79,90 TL, 1 Kg Anadolu Kırmızı Mercimek 39,90 TL, 1 Kg Nohut 48,50 TL’den satışa sunulacak. Kahvaltılık ürünlerden olan 850 Gram Süzme Peynir 125.00 TL, Fermente Dana Kangal Sucuk 75.00 TL, 1000 Gram Tost Peyniri 199,00 TL, 1000 Gram Tereyağı 329 TL, 600 Gram Beyaz Peynir 140,90 TL, 10’lu Organik Yumurta 79.00 TL, 3000 Gram Çay 515.00 TL, 5 Kg Un 84,50 TL’den raflarda olacak. Bakliyat ürünlerinden olan nohut, pilavlık bulgur, pirinç, kırmızı mercimek, barbunya, yeşil mercimek ise indirimli fiyatlarıyla raflarda yerini aldı. İşte, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 17-28 Mart indirimli ürünler listesi ve fiyatları…

EKONOMİ HABERLERİ

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 20-27 Mart indirimli ürünler: Kahve takımı, tencere, tava, kettle ve pişirici satışta - 2

TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKETLERİ 17-28 MART KATALOĞU

1.8 Litre Kapasiteli Kettle 329,90 TL

Çok Fonksiyonlu Pişirici 1.799 TL

23 Cm Krep Tava 149.00 TL

2’li Eco Tava Seti 279.00 TL

22 Cm Sunday Tencere 349,90 TL

ŞOK 19 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYIMLANDI

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 20-27 Mart indirimli ürünler: Kahve takımı, tencere, tava, kettle ve pişirici satışta - 3

Karnıyarık Tencere 339,90 TL

Derin Güveç Tencere 669.00 TL

5’li Chef Seti 179,90 TL

Mikrodalga Fresh Saklama Kabı 5 L 89,90 TL

3’lü Meyve Bıçağı 39,90 TL

12 Parça Kahve Takımı 399,90 TL

Hatırlatma: Yukarıdaki ürünler 2 Nisan 2025 tarihine kadar satıştadır.

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 20-27 Mart indirimli ürünler: Kahve takımı, tencere, tava, kettle ve pişirici satışta - 4

TARIM KREDİ MARKETLERİ TEMEL GIDA ÜRÜNLERİ

830 Gram Domates Salça 26,90 TL

5 KG Un 84,50 TL

2.5 KG Pirinç 114,90 TL

1 Kg Fasulye 58,90 TL

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 20-27 Mart indirimli ürünler: Kahve takımı, tencere, tava, kettle ve pişirici satışta - 5


1500 Ml Ayran 39,50 TL

1000 gram Tam Yağlı Tulum Peyniri 159,00 TL

1000 gram Salamura Siyah Zeytin 175.00 TL

1000 gram Yarım Yağlı Tost Peyniri 199.00 TL

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 20-27 Mart indirimli ürünler: Kahve takımı, tencere, tava, kettle ve pişirici satışta - 6

1000 gram Taze Kaşar Peyniri 279.00 TL

10’lu Organik Yumurta 79.00 TL

3000 Gram Çay 515.00 TL

Yarım Yağlı Süt 1 Litre 27.50 TL

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 20-27 Mart indirimli ürünler: Kahve takımı, tencere, tava, kettle ve pişirici satışta - 7

Erzincan Tam Yağlı Tulum Peyniri 134,90 TL

1 KG Nohut 48,50 TL

1 Kg Pilavlık Bulgur 22,95 TL

2.5 Kg Osmancık Pirinç 114,90 TL

1 Kg Barbunya 79,90 TL

(Temel gıda ürünleri 31 Mart’a kadar raflarda olacak)

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 20-27 Mart indirimli ürünler: Kahve takımı, tencere, tava, kettle ve pişirici satışta - 8

KOOP MARKETLERİ TEMİZLİK ÜRÜNLERİ (11-17 MART ARASINDA)

Tuvalet Kağıdı 40’lı 229, 90 TL

Tuvalet Kağıdı 16’lı 159,90 TL

Toz Deterjan Çeşitleri 7 kg 225,00 TL

Yumuşatıcı Çeşitleri 3 Litre 79,90 TL

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 20-27 Mart indirimli ürünler: Kahve takımı, tencere, tava, kettle ve pişirici satışta - 9
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 20-27 Mart indirimli ürünler: Kahve takımı, tencere, tava, kettle ve pişirici satışta - 10
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