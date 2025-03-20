Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 20-27 Mart indirimli ürünler: Kahve takımı, tencere, tava, kettle ve pişirici satışta
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 20-27 Mart indirimli ürünler listesi belli oldu. Mart ayında indirimler devam ederken temel gıda ürünleri, temizlik malzemeleri, kahvaltılık ürünlerin yanı sıra birçok alternatif ürün raflarda müşterileri bekliyor. Tarım Kredi marketlerinde bu hafta 1.8 Litre Kapasiteli Kettle 329,90 TL, Çok Fonksiyonlu Pişirici 1.799 TL, Derin Güveç Tencere 669.00 TL, Karnıyarık Tencere 339,90 TL, 12 Parça Kahve Takımı 399,90 TL’den satışa sunulacak. Ayrıca 5 KG Un 84,50 TL, 830 Gram Domates Salça 26,90 TL, 1 Kg Fasulye 58,90 TL, 1000 gram Tam Yağlı Tulum Peyniri 159,00 TL, 3000 Gram Çay 515.00 TL’den reyonlarda yerini aldı. İşte, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri indirim listesi 2025…
Tarım Kredi Marketlerinde bu hafta temel gıda ürünlerinde fırsatlı alışveriş imkanı müşterileri bekleyecek. 5 kg un 84,50 TL, Yarım Yağlı Süt 27,50 TL, 2.500 Gram Yağlı Yoğurt 79,90 TL, 1 Kg Anadolu Kırmızı Mercimek 39,90 TL, 1 Kg Nohut 48,50 TL’den satışa sunulacak. Kahvaltılık ürünlerden olan 850 Gram Süzme Peynir 125.00 TL, Fermente Dana Kangal Sucuk 75.00 TL, 1000 Gram Tost Peyniri 199,00 TL, 1000 Gram Tereyağı 329 TL, 600 Gram Beyaz Peynir 140,90 TL, 10’lu Organik Yumurta 79.00 TL, 3000 Gram Çay 515.00 TL, 5 Kg Un 84,50 TL’den raflarda olacak. Bakliyat ürünlerinden olan nohut, pilavlık bulgur, pirinç, kırmızı mercimek, barbunya, yeşil mercimek ise indirimli fiyatlarıyla raflarda yerini aldı. İşte, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 17-28 Mart indirimli ürünler listesi ve fiyatları…