Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 20-27 Mart indirimli ürünler: Kahve takımı, tencere, tava, kettle ve pişirici satışta

Tarım Kredi Marketlerinde bu hafta temel gıda ürünlerinde fırsatlı alışveriş imkanı müşterileri bekleyecek. 5 kg un 84,50 TL, Yarım Yağlı Süt 27,50 TL, 2.500 Gram Yağlı Yoğurt 79,90 TL, 1 Kg Anadolu Kırmızı Mercimek 39,90 TL, 1 Kg Nohut 48,50 TL’den satışa sunulacak. Kahvaltılık ürünlerden olan 850 Gram Süzme Peynir 125.00 TL, Fermente Dana Kangal Sucuk 75.00 TL, 1000 Gram Tost Peyniri 199,00 TL, 1000 Gram Tereyağı 329 TL, 600 Gram Beyaz Peynir 140,90 TL, 10’lu Organik Yumurta 79.00 TL, 3000 Gram Çay 515.00 TL, 5 Kg Un 84,50 TL’den raflarda olacak. Bakliyat ürünlerinden olan nohut, pilavlık bulgur, pirinç, kırmızı mercimek, barbunya, yeşil mercimek ise indirimli fiyatlarıyla raflarda yerini aldı. İşte, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 17-28 Mart indirimli ürünler listesi ve fiyatları…