Tarım Kredi Kooperatif marketleri 9-12 Mayıs indirim listesi: Süt ürünleri, temizlik malzemeleri,yağ çeşitleri geliyor

Tarım Kredi marketleri, müşterilere uygun fiyatlı hizmet vermeye devam ediyor. Çay çeşitleri, kasap köfte, ayçiçek yağı, kaşar peyniri, tost peyniri, sucuk, süt, patates, pirinç, kuru fasulye gibi gıda ürünleri satışa sunulacak. Temizlik ürünlerinden olan ise Sıvı Deterjan Çeşitleri 129,90 TL, Temizleyici Sprey 34,90 TL olacak. Buzdolabı Poşeti 42,90 TL, Pişirme Kağıdı 29,90 TL Deodorant Çeşitleri 142,90 TL, 700 Gram Domates Salçası 36,90 TL, 1000 Gram Kuru Fasulye 58,90 TL, 1000 Gram Osmancık Pirinç 55 TL, 2000 Gram Kaymaksız Yoğurt 102, 50 TL’den raflarda olacak. İşte, Tarım Kredi Kooperatif marketleri indirim listesi…