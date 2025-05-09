Tarım Kredi Kooperatif marketleri 9-12 Mayıs indirim listesi: Süt ürünleri, temizlik malzemeleri,yağ çeşitleri geliyor

Tarım Kredi marketleri, müşterilere uygun fiyatlı hizmet vermeye devam ediyor. Çay çeşitleri, kasap köfte, ayçiçek yağı, kaşar peyniri, tost peyniri, sucuk, süt, patates, pirinç, kuru fasulye gibi gıda ürünleri satışa sunulacak. Temizlik ürünlerinden olan ise Sıvı Deterjan Çeşitleri 129,90 TL, Temizleyici Sprey 34,90 TL olacak. Buzdolabı Poşeti 42,90 TL, Pişirme Kağıdı 29,90 TL Deodorant Çeşitleri 142,90 TL, 700 Gram Domates Salçası 36,90 TL, 1000 Gram Kuru Fasulye 58,90 TL, 1000 Gram Osmancık Pirinç 55 TL, 2000 Gram Kaymaksız Yoğurt 102, 50 TL’den raflarda olacak. İşte, Tarım Kredi Kooperatif marketleri indirim listesi…

Tarım Kredi Kooperatif marketleri 9-12 Mayıs indirim listesi: Süt ürünleri, temizlik malzemeleri,yağ çeşitleri geliyor - 1

Tarım Kredi marketleri, müşterilere uygun fiyatlı hizmet vermeye devam ediyor. Çay çeşitleri, kasap köfte, ayçiçek yağı, kaşar peyniri, tost peyniri, sucuk, süt, patates, pirinç, kuru fasulye gibi gıda ürünleri satışa sunulacak. Temizlik ürünlerinden olan ise Sıvı Deterjan Çeşitleri 129,90 TL, Temizleyici Sprey 34,90 TL olacak. Buzdolabı Poşeti 42,90 TL, Pişirme Kağıdı 29,90 TL Deodorant Çeşitleri 142,90 TL, 700 Gram Domates Salçası 36,90 TL, 1000 Gram Kuru Fasulye 58,90 TL, 1000 Gram Osmancık Pirinç 55 TL, 2000 Gram Kaymaksız Yoğurt 102, 50 TL’den raflarda olacak. İşte, Tarım Kredi Kooperatif marketleri indirim listesi…

EKONOMİ HABERLERİ

Tarım Kredi Kooperatif marketleri 9-12 Mayıs indirim listesi: Süt ürünleri, temizlik malzemeleri,yağ çeşitleri geliyor - 2

TARIM KREDİ MARKETLERİ 9-12 MAYIS İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ 2025

Renkliler ve Siyahlar Sıvı Deterjan Çeşitleri 129,90 TL

16’lı Kağıt Havlu Bambu 159,90 TL

150 Ml Deodorant Çeşitleri 142,90 TL

Tarım Kredi Kooperatif marketleri 9-12 Mayıs indirim listesi: Süt ürünleri, temizlik malzemeleri,yağ çeşitleri geliyor - 3

6’lı Sandviç Ekmeği 33.00 TL

Banyo ve Mutfak Temizleyici Sprey 41,90 TL

Yağ-Çöz Temizleyici Sprey 34,90 TL

Tarım Kredi Kooperatif marketleri 9-12 Mayıs indirim listesi: Süt ürünleri, temizlik malzemeleri,yağ çeşitleri geliyor - 4

10’lu Pişirme Kağıdı 29,90 TL

Portakallı Gazoz 34,50 TL

Rize Turist Çay 208,90 TL

Tarım Kredi Kooperatif marketleri 9-12 Mayıs indirim listesi: Süt ürünleri, temizlik malzemeleri,yağ çeşitleri geliyor - 5

320 Gram Dana Kasap Köfte 155.00 TL

300 Gram Sucuk 149.00 TL

1 Litre Ayçiçek Yağı 69,90 TL

Tarım Kredi Kooperatif marketleri 9-12 Mayıs indirim listesi: Süt ürünleri, temizlik malzemeleri,yağ çeşitleri geliyor - 6

1000 Gram Kaşar Peyniri 319,00 TL

2000 Gram Kaymaksız Yoğurt 102,50 TL

Tarım Kredi Kooperatif marketleri 9-12 Mayıs indirim listesi: Süt ürünleri, temizlik malzemeleri,yağ çeşitleri geliyor - 7

3,5 Yağlı Süt 1 Litre 34,90 TL

1000 Gram Parmak Patates 54,90 TL

Tarım Kredi Kooperatif marketleri 9-12 Mayıs indirim listesi: Süt ürünleri, temizlik malzemeleri,yağ çeşitleri geliyor - 8

1000 Gram Kuru Fasulye 58,90 TL

1000 Gram Osmancık Pirinç 55.00 TL

Tarım Kredi Kooperatif marketleri 9-12 Mayıs indirim listesi: Süt ürünleri, temizlik malzemeleri,yağ çeşitleri geliyor - 9

Fındık Ezmesi Çeşitleri 62,50 TL

900 Gram Tam Yağlı Beyaz Peynir 289.00 TL

Tarım Kredi Kooperatif marketleri 9-12 Mayıs indirim listesi: Süt ürünleri, temizlik malzemeleri,yağ çeşitleri geliyor - 10
Tarım Kredi Kooperatif marketleri 9-12 Mayıs indirim listesi: Süt ürünleri, temizlik malzemeleri,yağ çeşitleri geliyor - 11
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