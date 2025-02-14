Tarım Kredi Kooperatif Marketleri indirim kataloğu 14-19 Şubat 2025: Süpürge,ısıtıcı, akıllı cep telefonu
Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde haftanın indirimli ürünler listesi belli oldu. 19 Şubat çarşamba gününe kadar elektronik ürünlerden, akıllı cep telefonuna, tencere setinden, saklama kabına onlarca farklı üründe indirimli fiyatlar müşterileri bekleyecek. Havlu kağıt, toz deterjan, çay çeşitleri, ayçiçek yağı, yoğurt gibi alternatif ürünler ise kampanyalı fiyatlarıyla dikkat çekti. Elektrikli dikey ısıtıcı 1.399 lira, elektrikli süpürge 1.099 lira ve 3’lü tencere seti 1.299 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Alternatif olarak Tarım Kredi Marketlerinde cep telefonu, 3 katlı ayakkabılık, çaydanlık takımı gibi ürünler yer alıyor. Peki Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde bu hafta neler var? İşte, Tarım Kredi Kooperatif marketleri fiyat listesi…
Tarım Kredi Kooperatif marketleri, Türkiye’nin birçok il ve ilçesinde hizmet vermeye devam ediyor. “Fırsat Günleri” kampanyası kapsamında 14-19 Şubat tarihlerinde indirimli ürünler müşterilere özel fiyatlarla satışa sunuluyor. Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde bu hafta kahve makinesi, buharlı ütü, elektrikli süpürge, çekmeceli dolap, çocuk masası gibi ürünler reyonlarda yerini aldı. İndirimleri kaçırmak isteyemeyen müşteriler ise fiyat listesini yakından inceliyor. Zigzag kitaplık 789 lira, çekmeceli ekmeklik 1.449 lira ve sandalyeli çocuk masası 1.099 liradan satışta. İşte, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 14-19 Şubat indirimli ürünler broşürü…