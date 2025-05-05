Tarım Kredi Kooperatif marketleri Mayıs ayı indirim listesi 2025: Çay çeşitleri, bakliyat, kahvaltılık ürünler, temizlik malzemeleri geliyor
Türkiye’nin birçok ilinde hizmet veren ve ürün çeşitliliğiyle dikkat çeken Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirimli ürünler belli oldu. 3000 Gram Tam Yağlı Yoğurt 115,00 TL, Ketçap - Mayonez 75.00 TL, Sabun Çeşitleri 94,90 TL, 100’lü Peçete 94,90 TL’den rafalrda olacak. Alternatif olarak Peynirli Sandviç Kraker 39.90 TL, Tuzsuz Siyah Ayçekirdeği 18.90 TL, Donuk Nar Suyu 99.00 TL, Antepfıstıklı Helva 84.50 TL’den satışa sunulacak. İşte, Tarım Kredi Kooperatif marketleri indirimli ürünler listesi…
TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKETLERİ MAYIS İNDİRİMLERİ
Soft Yumuşatıcı Çeşitleri (Sensitive, Lovely) 119.90 TL
Kağıt Havlu Natural 16'lı 164.90 TL
Nohut 1 KG 52.50 TL