Tarım Kredi Kooperatif Marketleri Nisan ayı indirim listesi: Robot süpürge, dolap, ekmeklik ve nevresim seti satışa çıkıyor

Tarım Kredi marketlerinde bu hafta neler var? Türkiye’nin birçok il ve ilçesinde faaliyet gösteren Tarım Kredi marketlerinde indirime giren ürünler yoğun ilgi görüyor. Temel gıda ürünlerinin yanı sıra Nisan ayında ev dekorasyon ürünleri ve elektronik ürünlerde kampanyalı fiyatlar müşteriler için satışa sunulacak. Tarım Kredi marketlerinde 2 Kapaklı 2 Çekmeceli Dolap 2.399 TL, Çekmeceli Ekmeklik 1.449 TL, 2 Litre Termos 479 TL, ZigZag Kitaplık 789 TL’den reyonlarda olacak. 40’lı Tuvalet Kağıdı 239 TL, 7 Kg Toz Deterjan Çeşitleri 249 TL, 5 Litre Ayçiçek yağı 318 TL, 1 KG İlk Hasat Çay 194,90 TL ve Tavuk Bonfile Çeşitleri 209 TL olacak. İşte, Tarım Kredi Kooperatif marketleri indirim kataloğu ve fiyat listesi….