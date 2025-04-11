Tarım Kredi Kooperatif Marketleri Nisan ayı indirim listesi: Robot süpürge, dolap, ekmeklik ve nevresim seti satışa çıkıyor
Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde Nisan ayında satışa sunulacak indirimli ürünler yayımlanan katalogla belli oldu. 9-23 Nisan tarihleri arasında özellikle elektronik ev ürünlerinde kampanyalı fiyatlar müşterileri bekleyecek. 3.500 Pa Emiş Gücüne Sahip Robot Süpürge 7.499 TL’den satışa sunulurken üç farklı süpürge çeşidi dikkat çekti. 300 W Şarjlı Dikey Süpürge 8.889 TL’den satışa sunulurken Yıkanabilir Sünger Filtreli Süpürge 2.599 TL olacak. Alternatif olarak Nevresim takımı çeşitleri, çok amaçlı koltuk örtüsü, dolap, termos, ekmeklik ve kitaplık raflarda olacak. İşte, Tarım Kredi marketleri Nisan ayı indirim listesi…
Tarım Kredi marketlerinde bu hafta neler var? Türkiye’nin birçok il ve ilçesinde faaliyet gösteren Tarım Kredi marketlerinde indirime giren ürünler yoğun ilgi görüyor. Temel gıda ürünlerinin yanı sıra Nisan ayında ev dekorasyon ürünleri ve elektronik ürünlerde kampanyalı fiyatlar müşteriler için satışa sunulacak. Tarım Kredi marketlerinde 2 Kapaklı 2 Çekmeceli Dolap 2.399 TL, Çekmeceli Ekmeklik 1.449 TL, 2 Litre Termos 479 TL, ZigZag Kitaplık 789 TL’den reyonlarda olacak. 40’lı Tuvalet Kağıdı 239 TL, 7 Kg Toz Deterjan Çeşitleri 249 TL, 5 Litre Ayçiçek yağı 318 TL, 1 KG İlk Hasat Çay 194,90 TL ve Tavuk Bonfile Çeşitleri 209 TL olacak. İşte, Tarım Kredi Kooperatif marketleri indirim kataloğu ve fiyat listesi….