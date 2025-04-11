Tarım Kredi Kooperatif Marketleri Nisan ayı indirim listesi: Robot süpürge, dolap, ekmeklik ve nevresim seti satışa çıkıyor

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde Nisan ayında satışa sunulacak indirimli ürünler yayımlanan katalogla belli oldu. 9-23 Nisan tarihleri arasında özellikle elektronik ev ürünlerinde kampanyalı fiyatlar müşterileri bekleyecek. 3.500 Pa Emiş Gücüne Sahip Robot Süpürge 7.499 TL’den satışa sunulurken üç farklı süpürge çeşidi dikkat çekti. 300 W Şarjlı Dikey Süpürge 8.889 TL’den satışa sunulurken Yıkanabilir Sünger Filtreli Süpürge 2.599 TL olacak. Alternatif olarak Nevresim takımı çeşitleri, çok amaçlı koltuk örtüsü, dolap, termos, ekmeklik ve kitaplık raflarda olacak. İşte, Tarım Kredi marketleri Nisan ayı indirim listesi…

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri Nisan ayı indirim listesi: Robot süpürge, dolap, ekmeklik ve nevresim seti satışa çıkıyor - 1

Tarım Kredi marketlerinde bu hafta neler var? Türkiye’nin birçok il ve ilçesinde faaliyet gösteren Tarım Kredi marketlerinde indirime giren ürünler yoğun ilgi görüyor. Temel gıda ürünlerinin yanı sıra Nisan ayında ev dekorasyon ürünleri ve elektronik ürünlerde kampanyalı fiyatlar müşteriler için satışa sunulacak. Tarım Kredi marketlerinde 2 Kapaklı 2 Çekmeceli Dolap 2.399 TL, Çekmeceli Ekmeklik 1.449 TL, 2 Litre Termos 479 TL, ZigZag Kitaplık 789 TL’den reyonlarda olacak. 40’lı Tuvalet Kağıdı 239 TL, 7 Kg Toz Deterjan Çeşitleri 249 TL, 5 Litre Ayçiçek yağı 318 TL, 1 KG İlk Hasat Çay 194,90 TL ve Tavuk Bonfile Çeşitleri 209 TL olacak. İşte, Tarım Kredi Kooperatif marketleri indirim kataloğu ve fiyat listesi….

EKONOMİ HABERLERİ

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri Nisan ayı indirim listesi: Robot süpürge, dolap, ekmeklik ve nevresim seti satışa çıkıyor - 2

TARIM KREDİ MARKETLERİ 9-23 NİSAN İNDİRİM KATALOĞU

Akıllı Robot Süpürge 7.499 TL

Şarjlı Dikey Süpürge 8.889 TL

Filtreli Elektrikli Süpürge 2.599 TL

Dikey Elektrikli Süpürge 1.099 TL

2 Kapaklı 3 Çekmeceli Dolap 2.399 TL

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri Nisan ayı indirim listesi: Robot süpürge, dolap, ekmeklik ve nevresim seti satışa çıkıyor - 3

Çekmeceli Ekmeklik 1.499 TL

Tombul Termos 479 TL

ZigZag Kitaplık 789 TL

Nevresim Takımı Çeşitleri 449 TL

El-Yüz Havlusu 59,90 TL

Lüks Masa Örtüsü 89,90 TL

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri Nisan ayı indirim listesi: Robot süpürge, dolap, ekmeklik ve nevresim seti satışa çıkıyor - 4

Paspas Takımı 229,90 TL

Çok Amaçlı Koltuk Örtüsü 169 TL

Terlik Çeşitleri 99 TL

Mutfak Temizlik Seti 119,90 TL

Toz Deterjan Çeşitleri 7 KG 249 TL

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri Nisan ayı indirim listesi: Robot süpürge, dolap, ekmeklik ve nevresim seti satışa çıkıyor - 5

40’lı Tuvalet Kağıdı 239,90 TL

5 Litre Ayçiçek Yağı 318 TL

3000 Gram Yağlı Yoğurt 115 TL

1 Litre Yağlı Süt 31,75 TL

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