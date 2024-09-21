Tarım Kredi Kooperatif Market'te eylül ayına özel indirimli ürünler (21 Eylül-4 Ekim 2024 Tarım Kredi Market indirimleri)

21 EYLÜL-4 EKİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde 21 Eylül-4 Ekim tarihlerine özel güncel indirimli ürünler listesi açıklandı. Belirlenen tarihler arasında nohut, bulgur, ton balığı, kaşar peyniri, beyaz peynir, tereyağı ve helva gibi ürünlerde birçok indirim yer alıyor.



İşte güncel indirimli ürünler kataloğu;