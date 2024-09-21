Tarım Kredi Kooperatif Market'te eylül ayına özel indirimli ürünler (21 Eylül-4 Ekim 2024 Tarım Kredi Market indirimleri)
Tarım Kredi Kooperatif Market ürünlerinde 21 Eylül-4 Ekim tarihlerine özel yeni indirimler, ucuz yolla alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 21 Eylül-4 Ekim tarihlerine özel yeni indirimli ürünler listesini sosyal medya hesabından duyurdu. Tarım Kredi Kooperatif Market'in yeni indirimli ürünlerinde nohut, bulgur, ton balığı, kaşar peyniri, beyaz peynir, tereyağı ve helva gibi birçok temel ihtiyaç ürününe eylül ayına özel yeni indirimler yapıldı. İşte Tarım Kredi Market güncel indirimli ürünler listesi.
21 EYLÜL-4 EKİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde 21 Eylül-4 Ekim tarihlerine özel güncel indirimli ürünler listesi açıklandı. Belirlenen tarihler arasında nohut, bulgur, ton balığı, kaşar peyniri, beyaz peynir, tereyağı ve helva gibi ürünlerde birçok indirim yer alıyor.
İşte güncel indirimli ürünler kataloğu;