Tarım Kredi Kooperatif Market'te eylül ayına özel indirimli ürünler: 82 üründe indirim rüzgarı (7-20 Eylül 2024 Tarım Kredi Market indirimleri)
Tarım Kredi Kooperatif Market ürünlerinde 7-20 Eylül tarihlerine özel yeni indirimler, ucuz yolla alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 7-20 Eylül tarihlerine özel yeni indirimli ürünler listesini sosyal medya hesabından duyurdu. Tarım Kredi Kooperatif Market'in yeni indirimli ürünlerinde sucuk, süt, dana köfte, kahvaltılık ürünler, milk shake, bulaşık makinesi tableti, kaşar peyniri, ıslak mendil, kuruyemiş gibi birçok temel ihtiyaç ürününe eylül ayına özel yeni indirimler yapıldı. İşte Tarım Kredi Market güncel indirimli ürünler listesi.
7-20 EYLÜL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde 7-20 Eylül tarihlerine özel güncel indirimli ürünler listesi açıklandı. Belirlenen tarihler arasında sucuk, süt, dana köfte, kahvaltılık ürünler, milk shake, bulaşık makinesi tableti, kaşar peyniri, ıslak mendil, kuruyemiş gibi ürünlerde birçok indirim yer alıyor.
İşte güncel indirimli ürünler kataloğu;