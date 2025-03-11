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Tarım Kredi Kooperatif Market'te mart ayına özel yeni indirimli ürünler listesi: Fırsat indirimlerinde son günler (11-15 Mart 2025 Tarım Kredi Market Ramazan ayı indirimleri)

Tarım Kredi Kooperatif Market ürünlerinde 11-15 Mart tarihlerine özel yeni indirimler, ucuz yolla alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, Ramazana ayında fiyatları sabitleyerek 11-15 Mart tarihlerine özel yeni indirimli ürünler listesini sosyal medya hesabından duyurdu. Tarım Kredi Kooperatif Market'in yeni indirimli ürünlerinde un, süt, sucuk, yumurta, peynir, bulgur, pirinç gibi birçok temel ihtiyaç ürününe mart ayına özel yeni indirimler yapıldı. İşte Tarım Kredi Market'ten ramazan ayına özel güncel indirimli ürünler listesi.

Tarım Kredi Kooperatif Market'te mart ayına özel yeni indirimli ürünler listesi: Fırsat indirimlerinde son günler (11-15 Mart 2025 Tarım Kredi Market Ramazan ayı indirimleri) - 1

11-15 MART İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde 11-15 Mart tarihlerine özel güncel indirimli ürünler listesi açıklandı. Ramazan ayında belirlenen tarihler arasında birçok fırsat indirimleri yer alıyor.

İşte güncel indirimli ürünler kataloğu;

EKONOMİ HABERLERİ

Tarım Kredi Kooperatif Market'te mart ayına özel yeni indirimli ürünler listesi: Fırsat indirimlerinde son günler (11-15 Mart 2025 Tarım Kredi Market Ramazan ayı indirimleri) - 2

Anadolu Domates Salçası (830 g) - 350 TL ve üzeri alışverişlerde : 26,90 TL
Anadolu Buğday Unu (5 Kg) : 84,50 TL
Anadolu Osmancık Pirinç (2,5 Kg) : 114,90 TL
Anadolu Yeşil Mercimek (1 Kg) : 51,90 TL
Anadolu Baldo Pirinç (1 Kg) : 67,50 TL
Anadolu Fasulye (1 Kg) : 58,90 TL
Anadolu Barbunya (1 Kg) : 79,90 TL
Anadolu Kırmızı Mercimek (1 Kg) : 39,90 TL
Anadolu Pilavlık Bulgur (1 Kg) : 22,95 TL
Anadolu Nohut (1 Kg) : 48,50 TL
Şefik Usta Güllaç (300 g) : 74,50 TL
Şefik Usta Kadayıf (250 g) : 27,50 TL
Şefik Usta Kemalpaşa Tatlısı (140 g) : 25,90 TL
Şefik Usta Şekerpare Tatlısı (250 g) : 74,50 TL
Yöntem Cedid Tunus Hurma (300 g)
Yöntem Cedid Rabbi Hurma (300 g)
Yöntem Datella Medjoul Hurma (250 g)

Tarım Kredi Kooperatif Market'te mart ayına özel yeni indirimli ürünler listesi: Fırsat indirimlerinde son günler (11-15 Mart 2025 Tarım Kredi Market Ramazan ayı indirimleri) - 3

Tarım Kredi Şişe Ayran (1500 ml) : 39,50 TL
Tarım Kredi Yarım Yağlı Süt (1 L) : 27,50 TL
Tarım Kredi Yarım Yağlı Yoğurt (2500 g) : 79,90 TL
Tarım Kredi Organik Yumurta (10'lu) : 79,00 TL
Cem Kırma Yeşil Zeytin (121-140, 400 g) : 79,90 TL
Tarım Kredi Süzme Peynir (850 g) : 125,00 TL
Tarım Kredi Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir (1000 g) : 159,90 TL
Tarım Kredi Erzincan Tam Yağlı Tulum Peyniri (Koyun, 850 g) : 134,90 TL
Tarım Kredi Kaymak (200 g) : 54,90 TL
Tarım Kredi Fermente Dana Kangal Sucuk (Kg) : 75,00 TL
Tarım Kredi Tam Yağlı Salamura Siyah Zeytin (600 g) : 175,00 TL
Tarsüt Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Beyaz Peyniri (600 g) : 140,90 TL
Tarsüt Tereyağı (Kg) : 329,00 TL
Tarsüt Taze Kaşar Peyniri (1000 g) : 279,90 TL
Tarsüt Peynir Çeşitleri (Dil, Örgü, Tel - 250 g) : 79,90 TL
Tarsüt Yarım Yağlı Tost Peyniri (1000 g) : 199,90 TL
Tarım Kredi Labne (400 g) : 65,90 TL
Tarsüt Kren Peyniri (300 g) : 41,90 TL

Tarım Kredi Kooperatif Market'te mart ayına özel yeni indirimli ürünler listesi: Fırsat indirimlerinde son günler (11-15 Mart 2025 Tarım Kredi Market Ramazan ayı indirimleri) - 4

Tarım Kredi Dondurma Çeşitleri (500 ml) : 84,90 TL
Tarım Kredi Antep Fıstıklı Tahin Helvası (500 g) : 84,50 TL
Tarım Kredi Helva Çeşitleri (500 g) : 51,90 TL
Birinci Süt Hazır Mihlama & Kuymak (250 g) : 95,90 TL
Tarım Kredi Altın Filiz Çay (3000 g) : 515,00 TL
Tarım Kredi Çiçek Balı (450 g) : 99,90 TL
Tarım Kredi Tahin (600 g) : 89,90 TL
Tarım Kredi Ekstra Geleneksel Reçel Çeşitleri (380 g - Vişne, İncir, Çilek) : 42,50 TL
Tarım Kredi Kakaolu Fındık Kreması (%15, 500 g) : 54,90 TL
Tarım Kredi Çekirdeksiz Kuru Üzüm (500 g) : 96,90 TL
Tarım Kredi Şerbet (1 L) : 21,90 TL
Tarım Kredi Limonata (1 L) : 22,90 TL
Tarım Kredi Limonata Karadut Aromalı (1 L) : 24,90 TL
Tarım Kredi Aromalı Soğuk Çay (1 L - Şeftali, Limon) : 19,90 TL

Tarım Kredi Kooperatif Market'te mart ayına özel yeni indirimli ürünler listesi: Fırsat indirimlerinde son günler (11-15 Mart 2025 Tarım Kredi Market Ramazan ayı indirimleri) - 5

Yöntem Cedid Tunus Hurma (300 g)
Yöntem Cedid Rabbi Hurma (300 g)
Yöntem Datella Medjoul Hurma (250 g)

Tarım Kredi Kooperatif Market'te mart ayına özel yeni indirimli ürünler listesi: Fırsat indirimlerinde son günler (11-15 Mart 2025 Tarım Kredi Market Ramazan ayı indirimleri) - 6

Şefik Usta Güllaç (300 g) : 74,50 TL
Şefik Usta Kadayıf (250 g) : 27,50 TL
Şefik Usta Kemalpaşa Tatlısı (140 g) : 25,90 TL
Şefik Usta Şekerpare Tatlısı (250 g) : 74,50 TL

Tarım Kredi Kooperatif Market'te mart ayına özel yeni indirimli ürünler listesi: Fırsat indirimlerinde son günler (11-15 Mart 2025 Tarım Kredi Market Ramazan ayı indirimleri) - 7

Anadolu Osmancık Pirinç (2,5 Kg) : 114,90 TL
Anadolu Yeşil Mercimek (1 Kg) : 51,90 TL
Anadolu Baldo Pirinç (1 Kg) : 67,50 TL
Anadolu Fasulye (1 Kg) : 58,90 TL
Anadolu Barbunya (1 Kg) : 79,90 TL
Anadolu Kırmızı Mercimek (1 Kg) : 39,90 TL
Anadolu Pilavlık Bulgur (1 Kg) : 22,95 TL
Anadolu Nohut (1 Kg) : 48,50 TL

Tarım Kredi Kooperatif Market'te mart ayına özel yeni indirimli ürünler listesi: Fırsat indirimlerinde son günler (11-15 Mart 2025 Tarım Kredi Market Ramazan ayı indirimleri) - 8

Anadolu Buğday Unu (5 Kg) : 84,50 TL

Tarım Kredi Kooperatif Market'te mart ayına özel yeni indirimli ürünler listesi: Fırsat indirimlerinde son günler (11-15 Mart 2025 Tarım Kredi Market Ramazan ayı indirimleri) - 9

Tarım Kredi Yarım Yağlı Süt (1 L) : 27,50 TL

Tarım Kredi Kooperatif Market'te mart ayına özel yeni indirimli ürünler listesi: Fırsat indirimlerinde son günler (11-15 Mart 2025 Tarım Kredi Market Ramazan ayı indirimleri) - 10

Tarım Kredi Süzme Peynir (850 g) : 125,00 TL
Tarım Kredi Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir (1000 g) : 159,90 TL
Tarım Kredi Erzincan Tam Yağlı Tulum Peyniri (Koyun, 850 g) : 134,90 TL

Tarım Kredi Kooperatif Market'te mart ayına özel yeni indirimli ürünler listesi: Fırsat indirimlerinde son günler (11-15 Mart 2025 Tarım Kredi Market Ramazan ayı indirimleri) - 11
Tarım Kredi Kooperatif Market'te mart ayına özel yeni indirimli ürünler listesi: Fırsat indirimlerinde son günler (11-15 Mart 2025 Tarım Kredi Market Ramazan ayı indirimleri) - 12
Tarım Kredi Kooperatif Market'te mart ayına özel yeni indirimli ürünler listesi: Fırsat indirimlerinde son günler (11-15 Mart 2025 Tarım Kredi Market Ramazan ayı indirimleri) - 13
Tarım Kredi Kooperatif Market'te mart ayına özel yeni indirimli ürünler listesi: Fırsat indirimlerinde son günler (11-15 Mart 2025 Tarım Kredi Market Ramazan ayı indirimleri) - 14
Tarım Kredi Kooperatif Market'te mart ayına özel yeni indirimli ürünler listesi: Fırsat indirimlerinde son günler (11-15 Mart 2025 Tarım Kredi Market Ramazan ayı indirimleri) - 15
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