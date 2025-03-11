Tarım Kredi Kooperatif Market'te mart ayına özel yeni indirimli ürünler listesi: Fırsat indirimlerinde son günler (11-15 Mart 2025 Tarım Kredi Market Ramazan ayı indirimleri)
Tarım Kredi Kooperatif Market ürünlerinde 11-15 Mart tarihlerine özel yeni indirimler, ucuz yolla alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, Ramazana ayında fiyatları sabitleyerek 11-15 Mart tarihlerine özel yeni indirimli ürünler listesini sosyal medya hesabından duyurdu. Tarım Kredi Kooperatif Market'in yeni indirimli ürünlerinde un, süt, sucuk, yumurta, peynir, bulgur, pirinç gibi birçok temel ihtiyaç ürününe mart ayına özel yeni indirimler yapıldı. İşte Tarım Kredi Market'ten ramazan ayına özel güncel indirimli ürünler listesi.
11-15 MART İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde 11-15 Mart tarihlerine özel güncel indirimli ürünler listesi açıklandı. Ramazan ayında belirlenen tarihler arasında birçok fırsat indirimleri yer alıyor.
İşte güncel indirimli ürünler kataloğu;