Tarım Kredi Kooperatif Market'te mayıs ayına özel yeni indirimli ürünler listesi (11-17 Mayıs 2024 Tarım Kredi Market indirimleri)

11-17 MAYIS İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde mayıs ayına özel güncel indirimli ürünler listesi açıklandı. 11-17 Mayıs tarihleri arasında Kıyma, sucuk, sosis, balık, pirinç, un, mercimek ve temizlik ürünleri gibi ürünlerde birçok indirim yer alıyor.



İşte güncel indirimli ürünler kataloğu;