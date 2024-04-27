Tarım Kredi Kooperatif Market'te mayıs ayına özel yeni indirimli ürünler listesi (27 Nisan-3 Mayıs 2024 Tarım Kredi Market indirimleri)

27 NİSAN-3 MAYIS İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde mayıs ayına özel güncel indirimli ürünler listesi açıklandı. 27 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında Peynir, Tereyağı, yoğurt, balık, atıştırmalık, turşu, acı biber ve salça gibi ürünlerde birçok indirim yer alıyor.



İşte güncel indirimli ürünler kataloğu;