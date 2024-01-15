Tarım Kredi Kooperatif Market'te ocak ayına özel yeni indirimli ürünler (15-19 Ocak 2024 Tarım Kredi Market indirimleri)

15-19 OCAK İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde ocak ayı güncel indirimli ürünler listesi açıklandı. 15-19 Ocak tarihleri arasında Çay, süt, bisküvi, deterjan ve salep gibi ürünlerde birçok indirim yer alıyor.



İşte güncel indirimli ürünler kataloğu;