Tarım Kredi Kooperatif Market'te Ramazan ayına özel indirimli ürünler (4-15 Mart 2025 Tarım Kredi Market indirimleri)
Tarım Kredi Kooperatif Market ürünlerinde 4-15 Mart tarihlerine özel yeni indirimler, ucuz yolla alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, Ramazana ayında fiyatları sabitleyerek 4-15 Mart tarihlerine özel yeni indirimli ürünler listesini sosyal medya hesabından duyurdu. Tarım Kredi Kooperatif Market'in yeni indirimli ürünlerinde un, süt, sucuk, yumurta, peynir, bulgur, pirinç gibi birçok temel ihtiyaç ürününe şubat ayına özel yeni indirimler yapıldı. İşte Tarım Kredi Market'ten ramazan ayına özel güncel indirimli ürünler listesi.
4-15 MART İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde 4-15 Mart tarihlerine özel güncel indirimli ürünler listesi açıklandı. Ramazan ayında belirlenen tarihler arasında birçok fırsat indirimleri yer alıyor.
İşte güncel indirimli ürünler kataloğu;