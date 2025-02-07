Tarım Kredi Kooperatif Market'te şubat ayına özel indirimli ürünler (7-10 Şubat 2025 Tarım Kredi Market indirimleri)
Tarım Kredi Kooperatif Market ürünlerinde 7-10 Şubat tarihlerine özel yeni indirimler, ucuz yolla alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 7-10 Şubat tarihlerine özel yeni indirimli ürünler listesini sosyal medya hesabından duyurdu. Tarım Kredi Kooperatif Market'in yeni indirimli ürünlerinde et, sucuk, tavuk, peynir, kağıt havlu, temizlik ürünleri, antifrizli cam suyu ve pirinç gibi birçok temel ihtiyaç ürününe şubat ayına özel yeni indirimler yapıldı. İşte Tarım Kredi Market güncel indirimli ürünler listesi.
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