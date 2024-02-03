Tarım Kredi Kooperatif Market'te şubat ayına özel yeni indirimli ürünler (3-9 Şubat 2024 Tarım Kredi Market indirimleri)

3-9 ŞUBAT İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde şubat ayı güncel indirimli ürünler listesi açıklandı. 3-9 Şubat tarihleri arasında tavuk, sucuk, salam, kıyma, pastırma, peynir, turşu ve pirinç gibi ürünlerde birçok indirim yer alıyor.



İşte güncel indirimli ürünler kataloğu;