Tarım Kredi Kooperatif Market'te temmuz ayına özel yeni indirimli ürünler (22-26 Temmuz 2024 Tarım Kredi Market indirimleri)
Tarım Kredi Kooperatif Market ürünlerinde 22-26 Temmuz tarihlerine özel yeni indirimler, ucuz yolla alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 22-26 Temmuz tarihlerine özel yeni indirimli ürünler listesini sosyal medya hesabından duyurdu. Süt, peynir, balık, sızma zeytinyağı, bal, meyve suyu çeşitleri, şampuan, sabun gibi birçok temel ihtiyaç ürününe temmuz ayına özel yeni indirimler yapıldı. İşte Tarım Kredi Market güncel indirimli ürünler listesi.
22-26 TEMMUZ İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde 22-26 Temmuz tarihlerine özel güncel indirimli ürünler listesi açıklandı. Belirlenen tarihler arasında süt, peynir, balık, sızma zeytinyağı, bal, meyve suyu çeşitleri, şampuan, sabun gibi ürünlerde birçok indirim yer alıyor.
İşte güncel indirimli ürünler kataloğu;