Tarım Kredi Kooperatif Market'te temmuz ayına özel yeni indirimli ürünler (30 Haziran-12 Temmuz 2024 Tarım Kredi Market indirimleri)

30 HAZİRAN-12 TEMMUZ İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde 30 Haziran-12 Temmuz tarihlerine özel güncel indirimli ürünler listesi açıklandı. 30 Haziran-12 Temmuz tarihleri arasında mercimek, ton balığı, salça, peynir, süt, yoğurt, ayran, kaşar peyniri, sucuk ve sosis gibi ürünlerde birçok indirim yer alıyor.



İşte temmuz ayı güncel indirimli ürünler kataloğu;