Tarım Kredi Kooperatif Market'te temmuz ayına özel yeni indirimli ürünler (30 Haziran-12 Temmuz 2024 Tarım Kredi Market indirimleri)
Tarım Kredi Kooperatif Market ürünlerinde 30 Haziran-12 Temmuz 2024 tarihlerine özel yeni indirimler, ucuz yolla alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 30 Haziran-12 Temmuz 2024 tarihlerine özel yeni indirimli ürünler listesini sosyal medya hesabından paylaştı. Mercimek, ton balığı, salça, peynir, süt, yoğurt, ayran, kaşar peyniri, sucuk ve sosis gibi birçok temel ihtiyaç ürününe temmuz ayına özel yeni indirimler yapıldı. İşte Tarım Kredi Market güncel indirimli ürünler listesi.
30 HAZİRAN-12 TEMMUZ İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde 30 Haziran-12 Temmuz tarihlerine özel güncel indirimli ürünler listesi açıklandı. 30 Haziran-12 Temmuz tarihleri arasında mercimek, ton balığı, salça, peynir, süt, yoğurt, ayran, kaşar peyniri, sucuk ve sosis gibi ürünlerde birçok indirim yer alıyor.
İşte temmuz ayı güncel indirimli ürünler kataloğu;