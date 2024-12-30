Tarım Kredi Kooperatif Market'te yılbaşına özel indirimli ürünler (30-31 Aralık 2024 Tarım Kredi Market indirimleri)
Tarım Kredi Kooperatif Market ürünlerinde 30-31 Aralık tarihlerine özel yeni indirimler, ucuz yolla alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 30-31 Aralık tarihlerine özel yeni indirimli ürünler listesini sosyal medya hesabından duyurdu. Tarım Kredi Kooperatif Market'in yeni indirimli ürünlerinde birçok temel ihtiyaç ürününe yılbaşına özel yeni indirimler yapıldı. İşte Tarım Kredi Market güncel indirimli ürünler listesi.
30-31 ARALIK İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde 30-31 Aralık tarihlerine özel güncel indirimli ürünler listesi açıklandı. Belirlenen tarihler arasında yılbaşına özel birçok fırsat indirimleri yer alıyor.
İşte güncel indirimli ürünler kataloğu;