Tarım Kredi Kooperatif Market'ten bayrama özel yeni indirimler listesi (8-23 Nisan güncel indirimli ürünler kataloğu)
Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimli ürünler listesi yayınlandı. Tarım Kredi Market indirimlerini kaçırmak istemeyen ve Ramazan Bayramı öncesinde ucuz yolla alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, bayrama özel paylaşılan indirimli ürünleri merak ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 8-23 Nisan tarihlerine özel yeni indirimli ürünler listesini sosyal medya hesabından duyurdu. İşte Tarım Kredi Kooperatif Market nisan ayı güncel indirimli ürünler listesi.
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