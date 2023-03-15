Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel yeni indirimli ürünler listesi (15-29 Mart güncel indirimli ürünler kataloğu)
Tarım Kredi Kooperatif Market, mart ayına özel yeni indirimli ürünler listesini yayınladı. Tarım Kredi Market indirimlerini kaçırmak istemeyen ve Ramazan ayı öncesinde ucuz yolla alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, Ramazan'a özel paylaşılan indirimli ürünleri merak ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 15-29 mart tarihlerine özel yeni indirimli ürünler listesini sosyal medya hesabından duyurdu. İşte Tarım Kredi Kooperatif Market mart ayı güncel indirimli ürünler listesi.
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