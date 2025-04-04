Tarım Kredi Marketleri 4-7 Nisan indirimli ürünler listesi: Temizlik ürünleri, kahvaltılık malzemeler satışta

Tarım Kredi marketlerinde haftanın hesaplı alışveriş fırsatı kaçırmak istemeyenler, reyonlarda yer alan ürünlerin etiket fiyatına odaklandı. Kahvaltılık ürünlerden olan Siyah Çay, 114,90 TL, Dana Kasap Sucuk 150,00 TL, 1000 Gram Çay 144,90 TL’den satışa sunulacak. Ultra Temizleyici Sprey Çeşitleri 65.00 TL’den satılırken Şekerleme ve Sakızlarda aynı üründe “1 Alana 1 Bedava kampanyası” uygulanacak. 400 Gram Süzme Peynir 8990 TL, 700 Gram Tam Yağlı Kaşar Peynir 209,00 TL, 3X75 Gram Ton balığı 155,00 TL, 1 Litre Yağlı Süt ise 21,50 TL olacak. Tarım Kredi marketlerinde indirimli ürünler son kez 7 Nisan Pazartesi reyonlarda olacak.İşte, Tarım Kredi Kooperatif marketleri 4-7 Nisan aktüel indirimleri…