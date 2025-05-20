Tarım Kredi Marketlerinde ay sonu indirimleri başladı: Dolap, makyaj masası, kitaplık, ayakkabılık ve ekmeklik geliyor

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde 21 Mayıs’ta indirimler başlıyor. Çarşamba günü dolaptan, çocuk masasına, kitaplıktan dolaba, ekmeklikten ayakkabılığa çeşit çeşit ürün raflarda yerini alacak. Mayıs ayı sonuna kadar kağıt havlu, deterjan çeşitleri, yüzey temizleyici, ve diğer birçok üründe kampanyalı fiyatlar müşterileri bekleyecek. Tarım Kredi marketlerinde herkesin merakla beklediği makyaj masası 1.499 TL olurken stor kapaklı dolap ise 549 TL etiket fiyatı ile dikkat çekti. Peki Tarım Kredi marketlerinde bu hafta neler var? İşte, Tarım Kredi Kooperatif marketleri indirimli ürün kataloğu ve fiyat listesi…

Tarım Kredi Marketlerinde ay sonu indirimleri başladı: Dolap, makyaj masası, kitaplık, ayakkabılık ve ekmeklik geliyor - 1

Tarım Kredi marketlerinde haftanın indirimli ürünleri belli oldu. Bu hafta Çocuk Masası + Sandalye 899 TL olurken Zigzag Kitaplık ise 649 TL’den müşterileri bekleyecek. 2 Kapak ve 8 Bölmeli Dolap 1.749 TL olurken 99 cm yükseklikli Çekmeceli Ekmeklik 1.119 TL’den satışa sunulacak. 3 Katlı Ayakkabılık Modern Ayakkabılık 1.399 TL’den satışa sunulacak. “Yetişen Alır” Kampanyasında ise 8’li Kağıt havlu 94,90 TL, Renkliler ve Beyazlar için Sıvı Deterjan Çeşitleri 169,90 TL, Bulaşık Deterjanı 39.00 TL, Yüzey Temizleyici 54,90 TL’den satışa sunulacak. İşte, Tarım Kredi Kooperatif marketleri ay sonu indirimli ürünler listesi…

EKONOMİ HABERLERİ

Tarım Kredi Marketlerinde ay sonu indirimleri başladı: Dolap, makyaj masası, kitaplık, ayakkabılık ve ekmeklik geliyor - 2

TARIM KREDİ 21 MAYIS -21 HAZİRAN İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

Stor Kapaklı Dolap 549 TL

Makyaj Masası 1.499 TL

Çocuk Masası + Sandalye 899 TL

Zigzag Kitaplık 649 TL

3 Katlı Modern Ayakkabılık 1.399 TL

2 Kapaklı 2 Çekmeceli Dolap 1.999 TL

Çekmeceli Ekmeklik 1.199 TL

2 Kapaklı 8 Bölmeli Dolap 1.749 TL

Tarım Kredi Marketlerinde ay sonu indirimleri başladı: Dolap, makyaj masası, kitaplık, ayakkabılık ve ekmeklik geliyor - 3

16-30 MAYIS TARIM KREDİ  KATALOĞU

Sıvı Deterjan Çeşitleri 169,90 TL

Yüzey Temizleyici 54,90 TL

8’li Yağ Emici Havlu 94,90 TL

60’lı Bulaşık Makinesi Kapsülü 225 TL

Yağlı Salamura Siyah Zeytin 185 TL

Soğuk Çay Çeşitleri 42,90 TL

Bulaşık Deterjanı 39 TL

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