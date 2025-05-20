Tarım Kredi Marketlerinde ay sonu indirimleri başladı: Dolap, makyaj masası, kitaplık, ayakkabılık ve ekmeklik geliyor
Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde 21 Mayıs’ta indirimler başlıyor. Çarşamba günü dolaptan, çocuk masasına, kitaplıktan dolaba, ekmeklikten ayakkabılığa çeşit çeşit ürün raflarda yerini alacak. Mayıs ayı sonuna kadar kağıt havlu, deterjan çeşitleri, yüzey temizleyici, ve diğer birçok üründe kampanyalı fiyatlar müşterileri bekleyecek. Tarım Kredi marketlerinde herkesin merakla beklediği makyaj masası 1.499 TL olurken stor kapaklı dolap ise 549 TL etiket fiyatı ile dikkat çekti. Peki Tarım Kredi marketlerinde bu hafta neler var? İşte, Tarım Kredi Kooperatif marketleri indirimli ürün kataloğu ve fiyat listesi…
Tarım Kredi marketlerinde haftanın indirimli ürünleri belli oldu. Bu hafta Çocuk Masası + Sandalye 899 TL olurken Zigzag Kitaplık ise 649 TL’den müşterileri bekleyecek. 2 Kapak ve 8 Bölmeli Dolap 1.749 TL olurken 99 cm yükseklikli Çekmeceli Ekmeklik 1.119 TL’den satışa sunulacak. 3 Katlı Ayakkabılık Modern Ayakkabılık 1.399 TL’den satışa sunulacak. “Yetişen Alır” Kampanyasında ise 8’li Kağıt havlu 94,90 TL, Renkliler ve Beyazlar için Sıvı Deterjan Çeşitleri 169,90 TL, Bulaşık Deterjanı 39.00 TL, Yüzey Temizleyici 54,90 TL’den satışa sunulacak. İşte, Tarım Kredi Kooperatif marketleri ay sonu indirimli ürünler listesi…