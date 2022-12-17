Tarım ve Orman Bakanlığı KPSS tercih kılavuzu: 1200 personel alınacak (Tercihler nasıl yapılır, şartlar neler?)

1200 PERSONEL ALIMI YAPILACAK

Tarım ve Orman Bakanlığınca, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere, 1200 sözleşmeli personel istihdam edilecek.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında, daha önceki atamalarda atama şartlarını taşımama, feragat ve evrak teslim etmeme gibi nedenlerle boş kalan pozisyonlar başta olmak üzere, 1200 sözleşmeli personel alınacak.