Tarım ve Orman Bakanlığı KPSS tercih kılavuzu: 1200 personel alınacak (Tercihler nasıl yapılır, şartlar neler?)

Tarım ve Orman Bakanlığı KPSS tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte tercih işlemleri başladı. Bakanlığın taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere toplam 1200 adet sözleşmeli personel alımı yapılacak. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı tercihleri nasıl yapılır, son gün ne zaman?

Tarım ve Orman Bakanlığı KPSS tercih kılavuzu: 1200 personel alınacak (Tercihler nasıl yapılır, şartlar neler?) - 1

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ BAŞLADI

Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır.

Adaylar, KPSS-2022/13 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Tarım ve Orman Bakanlığı KPSS tercih kılavuzu: 1200 personel alınacak (Tercihler nasıl yapılır, şartlar neler?) - 2

TERCİHLER NE ZAMAN SONA ERECEK?

Adaylar tercihlerini, 16-20 Aralık 2022 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 16 Aralık 2022 tarihinde saat 10.00'da başlayacak ve 20 Aralık 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

TERCİH İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYIN

Tarım ve Orman Bakanlığı KPSS tercih kılavuzu: 1200 personel alınacak (Tercihler nasıl yapılır, şartlar neler?) - 3

1200 PERSONEL ALIMI YAPILACAK

Tarım ve Orman Bakanlığınca, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere, 1200 sözleşmeli personel istihdam edilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında, daha önceki atamalarda atama şartlarını taşımama, feragat ve evrak teslim etmeme gibi nedenlerle boş kalan pozisyonlar başta olmak üzere, 1200 sözleşmeli personel alınacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı KPSS tercih kılavuzu: 1200 personel alınacak (Tercihler nasıl yapılır, şartlar neler?) - 4

HANGİ POZİSYONLARA ALIM YAPILACAK?

Söz konusu adaylar, büro ve destek personeli (temizlik görevlisi, şoför), koruma ve güvenlik görevlisi, kara gümrük kapılarında 7/24 çalışılması esasına göre veteriner sınır kontrol noktası müdürlüklerinde veteriner hekim, zirai karantina müdürlüklerinde ziraat mühendisi (inspektör görevi yapmak üzere bitki koruma bölümü mezunu) olarak görevlendirilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı KPSS tercih kılavuzu: 1200 personel alınacak (Tercihler nasıl yapılır, şartlar neler?) - 5

BRANŞ VE KADROLAR

Alınacak sözleşmeli personelin unvan ve sayıları şöyle:

"- 304 büro personeli

- 267 koruma ve güvenlik görevlisi

- 201 temizlik görevlisi

- 167 ziraat mühendisi

- 107 veteriner hekim

- 68 şoför

- 48 orman muhafaza memuru

- 14 gıda mühendisi

- 7 harita mühendisi

- 7 avukat

- 4 su ürünleri mühendisi

- 3 kimyager

- 1'er balıkçılık teknolojisi mühendisi, ziraat teknisyeni ve sağlık teknikeri."

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