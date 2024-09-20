Tarımsal destek ödemeleri 2024: Tarımsal destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Destek ödemeleri ne kadar oldu?
Tarımsal destek ödemelerinin ne zaman yatırılacağı, çiftçiler tarafından merakla bekleniyordu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, eylül ayı tarımsal destek ödemelerini duyurdu. Çiftçilere 1 milyar 962 milyon 46 bin lira tarımsal destekleme ödemesi yatırılacak. Peki, 2024 tarımsal destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Destek ödemeleri ne kadar oldu?
2024 tarımsal destek ödemelerinin yapılacağı tarih belli oldu. Bakan Yumaklı, çiftçilere destekleme ödemesi için tarih verdi ve hangi desteğe ne kadar ödeme yapılacağını açıkladı. Peki, tarımsal destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Destek ödemeleri ne kadar oldu?