Tarımsal destek ödemeleri 2024: Tarımsal destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Destek ödemeleri ne kadar oldu?

Tarımsal destek ödemelerinin ne zaman yatırılacağı, çiftçiler tarafından merakla bekleniyordu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, eylül ayı tarımsal destek ödemelerini duyurdu. Çiftçilere 1 milyar 962 milyon 46 bin lira tarımsal destekleme ödemesi yatırılacak. Peki, 2024 tarımsal destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Destek ödemeleri ne kadar oldu?

Tarımsal destek ödemeleri 2024: Tarımsal destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Destek ödemeleri ne kadar oldu? - 1

2024 tarımsal destek ödemelerinin yapılacağı tarih belli oldu. Bakan Yumaklı, çiftçilere destekleme ödemesi için tarih verdi ve hangi desteğe ne kadar ödeme yapılacağını açıkladı. Peki, tarımsal destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Destek ödemeleri ne kadar oldu?

EKONOMİ HABERLERİ

Tarımsal destek ödemeleri 2024: Tarımsal destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Destek ödemeleri ne kadar oldu? - 2

BAKAN YUMAKLI DUYURDU

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 milyar 962 milyon 46 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını bildirdi. Yumaklı, sosyal medya hesabından, çiftçilere yapılacak tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Yumaklı yaptığı paylaşımda; “1 milyar 962 milyon 46 bin TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

Tarımsal destek ödemeleri 2024: Tarımsal destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Destek ödemeleri ne kadar oldu? - 3

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Çiğ süt desteği aşağıda yer alan takvime göre; diğer destekler tek parça olarak 20 Eylül 2024 tarihinde çiftçilerin hesaplarına aktarılacak.

Çiğ süt desteği için:

T.C. kimlik numarasının son hanesi 0-2-4 ve vergi kimlik numarasının son hanesi 0-1-2-3-4-5-7-9 olanlar için 20 Eylül 2024 (bugün) saat 18.00'den sonra, kimlik ve vergi kimlik numarasının son hanesi 6-8 olanlar için 27 Eylül 2024 saat 18.00'den sonra hesaplara yatırılacak.

Tarımsal destek ödemeleri 2024: Tarımsal destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Destek ödemeleri ne kadar oldu? - 4

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?

Destekleme ödemesi ilişkin detaylar şu şekildedir;

Çiğ Süt desteği kapsamında 1 milyar 148 milyon 843 bin 109 TL,

Bitkisel Ürün Sigortası desteği kapsamında 600 milyon TL,

Hayvan Hastalıkları Tazminatı desteği kapsamında 110 milyon 424 bin 58 TL,

Kırsal Kalkınma Yatırım desteği kapsamında 86 milyon 872 bin 475 TL,

Hububat-Baklagil ve Dane Mısır desteği kapsamında 14 milyon 442 bin 653 TL,

Sertifikalı Tohum Kullanım desteği kapsamında 1 milyon 292 bin 825 TL,

Hayvan Gen Kaynakları desteği kapsamında 170 bin 880 TL.

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