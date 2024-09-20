Tarımsal destek ödemeleri 2024: Tarımsal destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Destek ödemeleri ne kadar oldu?

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?

Destekleme ödemesi ilişkin detaylar şu şekildedir;



Çiğ Süt desteği kapsamında 1 milyar 148 milyon 843 bin 109 TL,



Bitkisel Ürün Sigortası desteği kapsamında 600 milyon TL,



Hayvan Hastalıkları Tazminatı desteği kapsamında 110 milyon 424 bin 58 TL,



Kırsal Kalkınma Yatırım desteği kapsamında 86 milyon 872 bin 475 TL,



Hububat-Baklagil ve Dane Mısır desteği kapsamında 14 milyon 442 bin 653 TL,



Sertifikalı Tohum Kullanım desteği kapsamında 1 milyon 292 bin 825 TL,



Hayvan Gen Kaynakları desteği kapsamında 170 bin 880 TL.