Tarlada 12 TL'den satılıyor! İstanbul, Adana ve Ankara'ya gönderiliyor, faydasını duyan kapış kapış alıyor

Asrın felaketinin yaralarının sarıldığı Hatay'ın bereketli topraklarında başlayan kabak hasadıyla birlikte ürün tarlada 12 TL’den alıcı buluyor. Hatay'da sezon sonuna kadar yaklaşık 2 ton kabak hasat ediliyor. Toplanılan kabaklar iç piyasaya veriliyor.

Tarlada 12 TL'den satılıyor! İstanbul, Adana ve Ankara'ya gönderiliyor, faydasını duyan kapış kapış alıyor - 1

Türkiye'nin bereketli topraklarından olan ve birçok ürünün yetiştiği Hatay'ın Amik Ovası'nda yaz aylarıyla birlikte ürünler hasat edilmeye devam ediyor.

NTVPARA HABERLERİ

Tarlada 12 TL'den satılıyor! İstanbul, Adana ve Ankara'ya gönderiliyor, faydasını duyan kapış kapış alıyor - 2

Reyhanlı ilçesinde de çiftçi Adil Cünedioğlu tarafından 20 dönüm araziye ekilen kabakta hasat başladı. Kilosu 12 TL'den satılan kabak, depremin etkilediği bölgeye ekonomik katkı sağlamaya devam ediyor.

Tarlada 12 TL'den satılıyor! İstanbul, Adana ve Ankara'ya gönderiliyor, faydasını duyan kapış kapış alıyor - 3

Hasat edilen kabağın iç piyasaya satıldığını belirten Adil Cünedioğlu, "Burada şu anda kabak hasat ediyoruz. Kabak hasat etmeye başlayalı 1 hafta oldu. 20 dönümlük arazide kabağımız var. Yaklaşık sezon sonuna kadar 2 ton kabak hasat ediyoruz. Tarlada kabağı 10 ile 12 TL arasında satıyoruz. Toplanılan kabağı iç piyasaya veriyoruz. İstanbul, Adana ve Ankara'ya gönderiyoruz. Kabak hasat etmek çok meşakkatlidir" dedi.

Tarlada 12 TL'den satılıyor! İstanbul, Adana ve Ankara'ya gönderiliyor, faydasını duyan kapış kapış alıyor - 4

Kabak, sağlık açısından birçok fayda sağlayan besleyici bir sebzedir.

İşte kabak yemenin bazı faydaları:

Tarlada 12 TL'den satılıyor! İstanbul, Adana ve Ankara'ya gönderiliyor, faydasını duyan kapış kapış alıyor - 5

Kabak, sindirim sağlığı için önemli olan lif açısından zengindir. Lif, sindirim sistemi sağlığını destekler ve kabızlık riskini azaltabilir.

Tarlada 12 TL'den satılıyor! İstanbul, Adana ve Ankara'ya gönderiliyor, faydasını duyan kapış kapış alıyor - 6

A, C, K vitaminleri ile potasyum, magnezyum ve folat gibi mineraller bakımından zengindir. Bu besinler vücut fonksiyonları için önemlidir ve bağışıklık sistemini destekler.

Tarlada 12 TL'den satılıyor! İstanbul, Adana ve Ankara'ya gönderiliyor, faydasını duyan kapış kapış alıyor - 7

Kabak, beta-karoten, lutein ve zeaksantin gibi antioksidanlar içerir. Antioksidanlar, hücre hasarını önleyerek yaşlanmayı geciktirebilir ve çeşitli hastalıklara karşı koruma sağlayabilir.

Düşük kalorili olmalarına rağmen, lif açısından zengin oldukları için kabaklar doyurucu bir sebze olarak kilo kontrolüne yardımcı olabilir.

Tarlada 12 TL'den satılıyor! İstanbul, Adana ve Ankara'ya gönderiliyor, faydasını duyan kapış kapış alıyor - 8


İçerdikleri lutein ve zeaksantin göz sağlığı için önemlidir. Yaşla birlikte görülen maküler dejenerasyon gibi göz hastalıklarını önlemeye yardımcı olabilirler.

Kabaklar, düşük glisemik indeksleriyle kan şekerinin kontrol altında tutulmasına yardımcı olabilir.

Tarlada 12 TL'den satılıyor! İstanbul, Adana ve Ankara'ya gönderiliyor, faydasını duyan kapış kapış alıyor - 9

Potasyum açısından zengin olmalarıyla kabaklar, kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir ve kalp sağlığını destekleyebilir.

Kabakların bu faydalarından en iyi şekilde yararlanmak için düzenli olarak tüketilmeleri önerilir. Çeşitli yemeklerde kullanılabilirler ve çiğ olarak salatalarda da tercih edilebilirler.

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