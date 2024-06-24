Tarlada 12 TL'den satılıyor! İstanbul, Adana ve Ankara'ya gönderiliyor, faydasını duyan kapış kapış alıyor
Asrın felaketinin yaralarının sarıldığı Hatay'ın bereketli topraklarında başlayan kabak hasadıyla birlikte ürün tarlada 12 TL’den alıcı buluyor. Hatay'da sezon sonuna kadar yaklaşık 2 ton kabak hasat ediliyor. Toplanılan kabaklar iç piyasaya veriliyor.
Türkiye'nin bereketli topraklarından olan ve birçok ürünün yetiştiği Hatay'ın Amik Ovası'nda yaz aylarıyla birlikte ürünler hasat edilmeye devam ediyor.