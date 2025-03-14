Tarlada 28 TL marketlerde 60 TL’yi buluyor
Hatay’da çiftçiler tarafından serada yetiştirilerek hasat edilen domates 28 TL’den alıcı buluyor. Üretici, domatesin fiyatının 2 kat artarak markette kilogram fiyatının 60 TL’yi bulmasına tepkili.
Türkiye’nin en verimli topraklarına sahip olan Hatay’da Mart ayında serada çiftçiler ürünlerini yetiştirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde etkili olan don çiftçilerin büyük çoğunluğunu olumsuz etkilerken mahsulü zarar görmeyen üretici ürünlerini hasat ediyor.