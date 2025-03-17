Tarlada kilosu 15, markette 25 lira: Bahçede çalışan işçilerse günlük bin TL kazanıyor
Hatay'ın Arsuz ilçesinde çiftçilerin aldığı önlemlerle zirai dondan etkilenmeyen limon, bahçede kilogram fiyatı 15 TL'den alıcı buluyor.
Akdeniz'de geçtiğimiz günlerde etkili olan soğuk hava tarım alanlarına zarar vermişti. Bölgedeki limon bahçelerinde daldaki ürün zarar görmüştü. Önemli limon üretim merkezlerinden olan Arsuz'da çiftçilerin aldığı önlemler bir nebzede olsa ürünün dondan etkilenmesinin önüne geçti.