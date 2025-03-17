Tarlada kilosu 15, markette 25 lira: Bahçede çalışan işçilerse günlük bin TL kazanıyor



Hatay Arsuz'da limon şu anda iyi buraya fazla don vurmadığı ve çiftçilerin de önlemini almış olmalarından dolayı buradaki limonların durumu çok iyi. Üreticiler de Hatay'a gelip limon alıyorlar. Biz yevmiye olarak bin TL kazanıyoruz" dedi.