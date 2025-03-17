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Tarlada kilosu 15, markette 25 lira: Bahçede çalışan işçilerse günlük bin TL kazanıyor

Hatay'ın Arsuz ilçesinde çiftçilerin aldığı önlemlerle zirai dondan etkilenmeyen limon, bahçede kilogram fiyatı 15 TL'den alıcı buluyor.

Tarlada kilosu 15, markette 25 lira: Bahçede çalışan işçilerse günlük bin TL kazanıyor - 1

Akdeniz'de geçtiğimiz günlerde etkili olan soğuk hava tarım alanlarına zarar vermişti. Bölgedeki limon bahçelerinde daldaki ürün zarar görmüştü. Önemli limon üretim merkezlerinden olan Arsuz'da çiftçilerin aldığı önlemler bir nebzede olsa ürünün dondan etkilenmesinin önüne geçti.

EKONOMİ HABERLERİ

Tarlada kilosu 15, markette 25 lira: Bahçede çalışan işçilerse günlük bin TL kazanıyor - 2

Hasadı devam eden limon tarladan 15 TL'den alıcı buluyor. Bahçede çalışan işçilerse günlük bin TL yevmiye kazanıyor.


Tarlada kilosu 15, markette 25 lira: Bahçede çalışan işçilerse günlük bin TL kazanıyor - 3

Soğuk havaların etkili olduğunu ve birçok ürünün zarar gördüğünü anlatan 33 yaşındaki çiftçi Kadir Türkmen, "Arazimiz 40 dönüm, sabah saat 07.00'de hasada başlayıp öğlen saat 12.00-13.00 gibi bitiriyoruz. 40 dönüm araziden 15-16 ton limon hasat ediyoruz.

Tarlada kilosu 15, markette 25 lira: Bahçede çalışan işçilerse günlük bin TL kazanıyor - 4

Marketlerde limon satışı 25 TL tarlada ise 15 TL'den satılıyor. Şu anda bu limonları makasla zor kesiyoruz, elimizi atıyoruz elimizle birlikte geliyor soğuktan dolayı çok zarar gördü ürünler.

Tarlada kilosu 15, markette 25 lira: Bahçede çalışan işçilerse günlük bin TL kazanıyor - 5

Adana'daki, Arsuz ve Erzin'deki çiftçiler şu anda perişan don vurdu gitti.

Tarlada kilosu 15, markette 25 lira: Bahçede çalışan işçilerse günlük bin TL kazanıyor - 6


Hatay Arsuz'da limon şu anda iyi buraya fazla don vurmadığı ve çiftçilerin de önlemini almış olmalarından dolayı buradaki limonların durumu çok iyi. Üreticiler de Hatay'a gelip limon alıyorlar. Biz yevmiye olarak bin TL kazanıyoruz" dedi.

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