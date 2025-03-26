Tarlada kilosu 18-20 liradan satılıyor: Verim ve fiyatı çiftçinin yüzünü güldürdü
Türkiye'nin en önemli üretim merkezlerinden Adana'da turfanda soğan hasadı başladı. Tarlada kilogramı 18-20 liradan satılan soğan, rekoltesiyle yüz güldürdü.
Geçtiğimiz yıl sıcak havalar nedeniyle verimi düşen soğan bu sene soğuk hava nedeniyle çiftçinin yüzünü güldüren ürünler arasında yer aldı. Kent genelinde 36 bin dönüm alanda ekilen soğanda hasat başladı. Şu anda dönüme 7 ile 8 ton arası verim alınan soğandan şehir genelinden ortalama 250 bin ton rekolte hedeflendiği belirtildi.