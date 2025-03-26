Tarlada kilosu 18-20 liradan satılıyor: Verim ve fiyatı çiftçinin yüzünü güldürdü

Erkenci soğanlar için Türkiye'nin farklı bölgelerinden kente gelen tarım işçileri erken saatlerden itibaren tarlalara girdi. İşçiler soğanların tek tek sökümünü yapıp çuvallara doldurarak ağzını da dikip satışa hazır hale getirdi. Soğan elçileri tarafından da soğanlar sayılarak kamyonlara yüklendi ve talebe göre başta İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanına gönderilmeye başlandı.