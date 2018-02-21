Taşeron kadro başvuru sonuçlarında kesin listeler belli oldu (Taşerona kadro sınav tarihleri)
Taşeron işçilerin kadro başvuruları sona erdi. Taşeron kadro başvuru sonuçlarını gösteren kesin listelerin 24 Şubat - 2 Mart 2018 tarihleri arasında askıya çıktı. 3 Mart - 22 Mart'ta sınav yapılacak. İşte açıklanan listeler ve taşerona kadro hakkında merak edilenler...
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1Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, olağanüstü hal kapsamındaki 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile taşeron işçilerin kamuda sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmelerinin yolunu açan düzenlemeyle ilgili özet bilgi notu paylaştı.
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Taşeron işçiler, kadrolu pozisyonda çalışabilmek için geçtiğimiz haftalarda başvurularını tamamladı ve yapılacak taşeron sınavı için bekleyişe geçti.
Taşeron kadro başvuru sonuçlarını gösteren kesin listeler 24 Şubat-2 Mart 2018 tarihleri arasında askıya çıktı.
İşte açıklanan listeler...
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (KABUL EDİLENLER)
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (KABUL EDİLENLER)
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (KABUL EDİLENLER)
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (KABUL EDİLENLER)
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (KABUL EDİLENLER)
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (KABUL EDİLENLER)
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (REDDEDİLENLER)
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ULAŞTIRMA BAKANLIĞI (KABUL EDİLENLER)
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ULAŞTIRMA BAKANLIĞI (KABUL EDİLENLER)
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ULAŞTIRMA BAKANLIĞI (KABUL EDİLENLER)
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ULAŞTIRMA BAKANLIĞI (REDDEEDİLENLER)
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SAĞLIK BAKANLIĞI (KABUL EDİLENLER)Sağlık Bakanlığı, bin 20 taşeron işçinin başvurusunu onayladı. 942 işçinin başvurusu ise reddedildi.
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SAĞLIK BAKANLIĞI (KABUL EDİLENLER)
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SAĞLIK BAKANLIĞI (KABUL EDİLENLER)
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SAĞLIK BAKANLIĞI (KABUL EDİLENLER)
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SAĞLIK BAKANLIĞI (KABUL EDİLENLER)
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SAĞLIK BAKANLIĞI (KABUL EDİLENLER)
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SAĞLIK BAKANLIĞI (KABUL EDİLENLER)
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SAĞLIK BAKANLIĞI (KABUL EDİLENLER)
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SAĞLIK BAKANLIĞI (KABUL EDİLENLER)
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SAĞLIK BAKANLIĞI (KABUL EDİLENLER)
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SAĞLIK BAKANLIĞI (KABUL EDİLENLER)
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SAĞLIK BAKANLIĞI (KABUL EDİLENLER)
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SAĞLIK BAKANLIĞI (KABUL EDİLENLER)
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SAĞLIK BAKANLIĞI (KABUL EDİLENLER)
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SAĞLIK BAKANLIĞI (KABUL EDİLENLER)
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SAĞLIK BAKANLIĞI (KABUL EDİLENLER)
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SAĞLIK BAKANLIĞI (REDDEDİLENLER)
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SAĞLIK BAKANLIĞI (REDDEDİLENLER)
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SAĞLIK BAKANLIĞI (REDDEDİLENLER)
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SAĞLIK BAKANLIĞI (REDDEDİLENLER)
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SAĞLIK BAKANLIĞI (REDDEDİLENLER)
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SAĞLIK BAKANLIĞI (REDDEDİLENLER)
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SAĞLIK BAKANLIĞI (REDDEDİLENLER)
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SAĞLIK BAKANLIĞI (REDDEDİLENLER)
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SAĞLIK BAKANLIĞI (REDDEDİLENLER)
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SAĞLIK BAKANLIĞI (REDDEDİLENLER)
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SAĞLIK BAKANLIĞI (REDDEDİLENLER)
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SAĞLIK BAKANLIĞI (REDDEDİLENLER)
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SAĞLIK BAKANLIĞI (REDDEDİLENLER)
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SAĞLIK BAKANLIĞI (REDDEDİLENLER)
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SAĞLIK BAKANLIĞI (REDDEDİLENLER)
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)Sosyal Güvenlik Kurumu'nda 929 taşeron işçinin başvurusu kabul edildi. 141 başvuru reddedildi.
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (REDDEDİLENLER)Sosyal Güvenlik Kurumu'nda 929 taşeron işçinin başvurusu kabul edildi. 141 başvuru reddedildi.
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (REDDEDİLENLER)
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (REDDEDİLENLER)
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (REDDEDİLENLER)
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (REDDEDİLENLER)
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (REDDEDİLENLER)
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (REDDEDİLENLER)
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (REDDEDİLENLER)
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (REDDEDİLENLER)
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (REDDEDİLENLER)
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (REDDEDİLENLER)
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (REDDEDİLENLER)
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI (KABUL EDİLENLER)Dışişleri Bakanlığı'nda kabul sayısı 288 olurken, reddedilen başvuru sayısı 47 oldu.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI (KABUL EDİLENLER)
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI (KABUL EDİLENLER)
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI (KABUL EDİLENLER)
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI (KABUL EDİLENLER)
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI (KABUL EDİLENLER)
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI (REDDEDİLENLER)Dışişleri Bakanlığı'nda kabul sayısı 288 olurken, reddedilen başvuru sayısı 47 oldu.
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KONYA ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
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İZMİR VALİLİĞİ
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İZMİR VALİLİĞİ
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İZMİR VALİLİĞİ
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TAŞERONA SINAV NE ZAMAN?Taşeron sınavı 3 Mart - 22 Mart 2018 tarihleri arasında yapılacak.
Taşeron işçiler, sınavın ardından 23 Mart - 26 Mart 2018 tarihleri arasında kurula itirazlarını yapabilecek ve 27- 31 Mart 2018 tarihleri arasında itiraz incelenecek, kesin sonuç açıklanacak.
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TAŞERONA KADRO HAKKINDA HER ŞEYBuna göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, Sosyal Güvenlik Kurumları, KHK ekinde listesi bulunan diğer özel bütçeli kuruluşlarda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile alt işveren işçisi olarak çalışanlar sürekli işçi kadrosuna geçirilecek.
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142Yaş sınırı ve eğitim şartı aranmayacak
Sürekli işçi kadrosuna geçen işçilerde yaş sınırı ve eğitim şartı aranmayacak.
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143Geçiş işlemleri, alt işveren işçilerinin çalıştığı idareler tarafından gerçekleştirilecek. Sürekli işçi kadrosuna geçiş işlemleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Maliye bakanlıklarının koordinasyonunda gerçekleştirilecek.
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144Sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçilere geçişle beraber yıllık 52 gün ilave tediye ödenecek. Bundan sonra personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri yapılmayacak.
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145Geçiş sürecin 90 gün içerisinde tamamlanacak. 4 Aralık 2017 tarihinde askerde olanlar ile doğum ve hastalık nedeniyle iş sözleşmesi askıda olanlar da sürekli işçi kadrosuna geçirilecek.
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146Alt işveren firmalarının feshedilen sözleşmelerden sözleşme konusu işin yüzde 80'ini tamamlamayanlar için yükleniciye yüzde 80 ile yapılan işin tutarı arasındaki bedel farkının yüzde 5'i oranında tazminat ödenecek.
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147Bu firmaların kamu kurumlarına ait işlerin yürütülmesinde kullandığı taşınırlar ile tüketim malzemelerinin, ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından satın alınmasına veya kiralanmasına imkan sağlanacak.
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148Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, sosyal güvenlik kurumları, KHK ekinde listesi bulunan diğer özel bütçeli kuruluşlarda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile yıl içerisinde 12 aydan kısa süreli işlerde çalışan alt işveren işçiler, 2017 yılında çalıştıkları süre ile sınırlı olmak üzere çalıştıkları kamu idarelerinde geçici işçi pozisyonuna alınacak.
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149İl özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde çöp toplama, temizlik, park ve bahçe işlerinde çalışan alt işveren işçiler ve personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile alt işveren işçisi olarak çalışan işçiler, artık bu idarelerinin kendi iktisadi teşekküllerinde işçi olarak istihdam edilecek. Bu kapsamda; il özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ortadan kaldırılacak.
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İl özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin iktisadi teşekküllerinde işçi olarak istihdam edileceklerin geçiş işlemleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik, İçişleri ve Maliye bakanlıklarının koordinasyonunda gerçekleştirilecek. Geçiş süreci 90 gün içerisinde tamamlanacak. 4 Aralık 2017 tarihinde askerde olanlar ile doğum ve hastalık nedeniyle iş sözleşmesi askıda olanlar da iktisadi teşekküllerde işçi olarak istihdam edilecek.
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4/C STATÜSÜ KALDIRILDIBugüne kadar 4/C statüsünde çalışmakta olan geçici personel, 4/B sözleşmeli personel statüsüne geçirilecek. 657 sayılı Kanunda geçici personel (4/C) statüsü kaldırılacak. Bundan sonra da bu kapsamda işe başlayacak çalışanlar 4/B statüsünde istihdam edilecek. Bugüne kadar 4/C kapsamında atanma hakkı olmasına rağmen talepte bulunmayan geçici personele de (4/B) sözleşmeli personel statüsüne geçme hakkı tanınacak.
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Mevsimlik geçici işçilerin en fazla 5 ay 29 gün olan çalışma süreleri ihtiyaç halinde kurum ve kuruluşların talebi üzerine 4 ay kadar daha uzatılabilecek.
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ASKERLİK İÇİN AYRILANA DA KADRODoğum iznine gidenler, askerlik için ayrılmış, sözleşmesi askıda olanlar ya da sağlık raporuyla belirli süre çalışma alanından uzak kalmış olanların da kapsamda olacak.
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KİMLER DÜZENLEMEDEN YARARLANACAK?Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'nün yanı sıra özel bütçeli Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Kalkınma Ajansları, Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, Ereğli Kömür Havzası Amele Birliği ve Biriktirme Yardımlaşma Sandığı, Spor Genel Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri, kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ve Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı.
Denetleyici ve düzenleyici kurumlardan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Kamu İhale Kurumu, Rekabet Kurumu, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu.
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155Özel bütçe kapsamındaki Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler, ÖSYM, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Atatürk Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, TODAİE, TÜBİTAK, Türkiye Bilimler Akademisi, Türkiye Adalet Akademisi, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, Karayolları Genel Müdürlüğü, Spor Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Maden Teknik ve Arama Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Türk Akreditasyon Kurumu, Türk Standartları Enstitüsü, Türk Patent Ve Marka Kurumu, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, KOSGEB, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), GAP Bölge Kalkınma İdaresi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu, Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumu, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumu.
Genel bütçe kapsamındaki TBMM, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu, Sayıştay, Bakanlıklar, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, Devlet Personel Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, AFAD, Gelir İdaresi Başkanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü.