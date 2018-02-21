Taşeron kadro başvuru sonuçlarında kesin listeler belli oldu (Taşerona kadro sınav tarihleri)

1 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, olağanüstü hal kapsamındaki 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile taşeron işçilerin kamuda sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmelerinin yolunu açan düzenlemeyle ilgili özet bilgi notu paylaştı.

2 Taşeron işçiler, kadrolu pozisyonda çalışabilmek için geçtiğimiz haftalarda başvurularını tamamladı ve yapılacak taşeron sınavı için bekleyişe geçti. Taşeron kadro başvuru sonuçlarını gösteren kesin listeler 24 Şubat-2 Mart 2018 tarihleri arasında askıya çıktı. İşte açıklanan listeler...

3 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (KABUL EDİLENLER)

4 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (KABUL EDİLENLER)

5 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (KABUL EDİLENLER)

6 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (KABUL EDİLENLER)

7 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (KABUL EDİLENLER)

8 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (KABUL EDİLENLER)

9 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (REDDEDİLENLER)

10 ULAŞTIRMA BAKANLIĞI (KABUL EDİLENLER)

11 ULAŞTIRMA BAKANLIĞI (KABUL EDİLENLER)

12 ULAŞTIRMA BAKANLIĞI (KABUL EDİLENLER)

13 ULAŞTIRMA BAKANLIĞI (REDDEEDİLENLER)

14 SAĞLIK BAKANLIĞI (KABUL EDİLENLER) Sağlık Bakanlığı, bin 20 taşeron işçinin başvurusunu onayladı. 942 işçinin başvurusu ise reddedildi.

15 SAĞLIK BAKANLIĞI (KABUL EDİLENLER)

16 SAĞLIK BAKANLIĞI (KABUL EDİLENLER)

17 SAĞLIK BAKANLIĞI (KABUL EDİLENLER)

18 SAĞLIK BAKANLIĞI (KABUL EDİLENLER)

19 SAĞLIK BAKANLIĞI (KABUL EDİLENLER)

20 SAĞLIK BAKANLIĞI (KABUL EDİLENLER)

21 SAĞLIK BAKANLIĞI (KABUL EDİLENLER)

22 SAĞLIK BAKANLIĞI (KABUL EDİLENLER)

23 SAĞLIK BAKANLIĞI (KABUL EDİLENLER)

24 SAĞLIK BAKANLIĞI (KABUL EDİLENLER)

25 SAĞLIK BAKANLIĞI (KABUL EDİLENLER)

26 SAĞLIK BAKANLIĞI (KABUL EDİLENLER)

27 SAĞLIK BAKANLIĞI (KABUL EDİLENLER)

28 SAĞLIK BAKANLIĞI (KABUL EDİLENLER)

29 SAĞLIK BAKANLIĞI (KABUL EDİLENLER)

30 SAĞLIK BAKANLIĞI (REDDEDİLENLER)

31 SAĞLIK BAKANLIĞI (REDDEDİLENLER)

32 SAĞLIK BAKANLIĞI (REDDEDİLENLER)

33 SAĞLIK BAKANLIĞI (REDDEDİLENLER)

34 SAĞLIK BAKANLIĞI (REDDEDİLENLER)

35 SAĞLIK BAKANLIĞI (REDDEDİLENLER)

36 SAĞLIK BAKANLIĞI (REDDEDİLENLER)

37 SAĞLIK BAKANLIĞI (REDDEDİLENLER)

38 SAĞLIK BAKANLIĞI (REDDEDİLENLER)

39 SAĞLIK BAKANLIĞI (REDDEDİLENLER)

40 SAĞLIK BAKANLIĞI (REDDEDİLENLER)

41 SAĞLIK BAKANLIĞI (REDDEDİLENLER)

42 SAĞLIK BAKANLIĞI (REDDEDİLENLER)

43 SAĞLIK BAKANLIĞI (REDDEDİLENLER)

44 SAĞLIK BAKANLIĞI (REDDEDİLENLER)

45 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER) Sosyal Güvenlik Kurumu'nda 929 taşeron işçinin başvurusu kabul edildi. 141 başvuru reddedildi.

46 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)

47 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)

48 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)

49 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)

50 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)

51 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)

52 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)

53 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)

54 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)

55 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)

56 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)

57 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)

58 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)

59 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)

60 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)

61 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)

62 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)

63 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)

64 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)

65 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)

66 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)

67 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)

68 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)

69 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)

70 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)

71 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)

72 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)

73 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)

74 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)

75 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)

76 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)

77 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)

78 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)

79 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)

80 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)

81 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)

82 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)

83 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)

84 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)

85 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)

86 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)

87 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)

88 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)

89 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)

90 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)

91 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)

92 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)

93 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)

94 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)

95 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)

96 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)

97 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)

98 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)

99 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)

100 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)

101 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)

102 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)

103 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)

104 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)

105 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)

106 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)

107 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)

108 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)

109 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)

110 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)

111 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)

112 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)

113 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)

114 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)

115 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)

116 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (KABUL EDİLENLER)

117 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (REDDEDİLENLER) Sosyal Güvenlik Kurumu'nda 929 taşeron işçinin başvurusu kabul edildi. 141 başvuru reddedildi.

118 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (REDDEDİLENLER)

119 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (REDDEDİLENLER)

120 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (REDDEDİLENLER)

121 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (REDDEDİLENLER)

122 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (REDDEDİLENLER)

123 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (REDDEDİLENLER)

124 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (REDDEDİLENLER)

125 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (REDDEDİLENLER)

126 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (REDDEDİLENLER)

127 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (REDDEDİLENLER)

128 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (REDDEDİLENLER)

129 DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI (KABUL EDİLENLER) Dışişleri Bakanlığı'nda kabul sayısı 288 olurken, reddedilen başvuru sayısı 47 oldu.

130 DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI (KABUL EDİLENLER)

131 DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI (KABUL EDİLENLER)

132 DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI (KABUL EDİLENLER)

133 DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI (KABUL EDİLENLER)

134 DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI (KABUL EDİLENLER)

135 DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI (REDDEDİLENLER) Dışişleri Bakanlığı'nda kabul sayısı 288 olurken, reddedilen başvuru sayısı 47 oldu.

136 KONYA ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

137 İZMİR VALİLİĞİ

138 İZMİR VALİLİĞİ

139 İZMİR VALİLİĞİ

140 TAŞERONA SINAV NE ZAMAN?



işçiler, sınavın ardından 23 Mart - 26 Mart 2018 tarihleri arasında kurula itirazlarını yapabilecek ve 27- 31 Mart 2018 tarihleri arasında itiraz incelenecek, kesin sonuç açıklanacak. Taşeron sınavı 3 Mart - 22 Mart 2018 tarihleri arasında yapılacak. Taşeron işçiler, sınavın ardından 23 Mart - 26 Mart 2018 tarihleri arasında kurula itirazlarını yapabilecek ve 27- 31 Mart 2018 tarihleri arasında itiraz incelenecek, kesin sonuç açıklanacak.

141 TAŞERONA KADRO HAKKINDA HER ŞEY Buna göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, Sosyal Güvenlik Kurumları, KHK ekinde listesi bulunan diğer özel bütçeli kuruluşlarda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile alt işveren işçisi olarak çalışanlar sürekli işçi kadrosuna geçirilecek.

142 Yaş sınırı ve eğitim şartı aranmayacak

Sürekli işçi kadrosuna geçen işçilerde yaş sınırı ve eğitim şartı aranmayacak.

143 Geçiş işlemleri, alt işveren işçilerinin çalıştığı idareler tarafından gerçekleştirilecek. Sürekli işçi kadrosuna geçiş işlemleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Maliye bakanlıklarının koordinasyonunda gerçekleştirilecek.

144 Sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçilere geçişle beraber yıllık 52 gün ilave tediye ödenecek. Bundan sonra personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri yapılmayacak.

145 Geçiş sürecin 90 gün içerisinde tamamlanacak. 4 Aralık 2017 tarihinde askerde olanlar ile doğum ve hastalık nedeniyle iş sözleşmesi askıda olanlar da sürekli işçi kadrosuna geçirilecek.

146 Alt işveren firmalarının feshedilen sözleşmelerden sözleşme konusu işin yüzde 80'ini tamamlamayanlar için yükleniciye yüzde 80 ile yapılan işin tutarı arasındaki bedel farkının yüzde 5'i oranında tazminat ödenecek.

147 Bu firmaların kamu kurumlarına ait işlerin yürütülmesinde kullandığı taşınırlar ile tüketim malzemelerinin, ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından satın alınmasına veya kiralanmasına imkan sağlanacak.

148 Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, sosyal güvenlik kurumları, KHK ekinde listesi bulunan diğer özel bütçeli kuruluşlarda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile yıl içerisinde 12 aydan kısa süreli işlerde çalışan alt işveren işçiler, 2017 yılında çalıştıkları süre ile sınırlı olmak üzere çalıştıkları kamu idarelerinde geçici işçi pozisyonuna alınacak.

149 İl özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde çöp toplama, temizlik, park ve bahçe işlerinde çalışan alt işveren işçiler ve personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile alt işveren işçisi olarak çalışan işçiler, artık bu idarelerinin kendi iktisadi teşekküllerinde işçi olarak istihdam edilecek. Bu kapsamda; il özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ortadan kaldırılacak.

150 İl özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin iktisadi teşekküllerinde işçi olarak istihdam edileceklerin geçiş işlemleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik, İçişleri ve Maliye bakanlıklarının koordinasyonunda gerçekleştirilecek. Geçiş süreci 90 gün içerisinde tamamlanacak. 4 Aralık 2017 tarihinde askerde olanlar ile doğum ve hastalık nedeniyle iş sözleşmesi askıda olanlar da iktisadi teşekküllerde işçi olarak istihdam edilecek.

151 4/C STATÜSÜ KALDIRILDI Bugüne kadar 4/C statüsünde çalışmakta olan geçici personel, 4/B sözleşmeli personel statüsüne geçirilecek. 657 sayılı Kanunda geçici personel (4/C) statüsü kaldırılacak. Bundan sonra da bu kapsamda işe başlayacak çalışanlar 4/B statüsünde istihdam edilecek. Bugüne kadar 4/C kapsamında atanma hakkı olmasına rağmen talepte bulunmayan geçici personele de (4/B) sözleşmeli personel statüsüne geçme hakkı tanınacak.

152 Mevsimlik geçici işçilerin en fazla 5 ay 29 gün olan çalışma süreleri ihtiyaç halinde kurum ve kuruluşların talebi üzerine 4 ay kadar daha uzatılabilecek.

153 ASKERLİK İÇİN AYRILANA DA KADRO Doğum iznine gidenler, askerlik için ayrılmış, sözleşmesi askıda olanlar ya da sağlık raporuyla belirli süre çalışma alanından uzak kalmış olanların da kapsamda olacak.

154 KİMLER DÜZENLEMEDEN YARARLANACAK? Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'nün yanı sıra özel bütçeli Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Kalkınma Ajansları, Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, Ereğli Kömür Havzası Amele Birliği ve Biriktirme Yardımlaşma Sandığı, Spor Genel Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri, kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ve Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı.



Denetleyici ve düzenleyici kurumlardan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Kamu İhale Kurumu, Rekabet Kurumu, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu.