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Taşıt kredisi düzenlemesi BDDK 2025: Taşıt kredisi vade sayısı ve kredi oranları ne kadar oldu?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) taşıt kredisinde yeni düzenlemeyi duyurdu. Elektrikli araç kredilerine dair çalışmada kredinin vade oranı, kredi oranları ve yapılandırma koşulları yer aldı. Taşıt kredisi düzenlemesiyle 2,5 milyon TL ve altındaki taşıtlar için kredi vade sınırı 48 ay olarak duyuruldu. İşte, BDDK taşı kredisi düzenlemesi detayları...

Taşıt kredisi düzenlemesi BDDK 2025: Taşıt kredisi vade sayısı ve kredi oranları ne kadar oldu? - 1

BDDK, bu düzenleme ile taşıt kredisi kullanımını daha kontrollü ve sürdürülebilir bir çerçeveye oturtmayı amaçlıyor. Toplam fatura değeri 2,5 milyon TL ve altında olan araçlar için kredi oranı yüzde 70 olacak. Taşıt kredisi vade oranları kaç?

EKONOMİ HABERLERİ

Taşıt kredisi düzenlemesi BDDK 2025: Taşıt kredisi vade sayısı ve kredi oranları ne kadar oldu? - 2

TAŞIT KREDİSİ VADE SAYISI VE KREDİ ORANLARI

Taşıt kredisi düzenlemesiyle taşıt kullanımını daha kontrollü ve kullanılabilir hale getirmeyi amaçlayan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 2,5 milyon TL ve altında olan taşıtlar için kredi vade sınırını 48 ay olarak duyurdu.

2,5 milyon TL üzerinde ve 5 milyon TL'yi aşmayan taşıtlar için vade sınırı 36 ay, 5 milyon TL üzeri ve 6,5 milyon TL’yi geçmeyen araçlar için sınır 24 ay, 6,5 milyon TL üzerindeki ve 7,5 milyon TL altındaki araçlar için ise vade sınırı 12 ay olarak açıklandı.

Taşıt kredisi düzenlemesi BDDK 2025: Taşıt kredisi vade sayısı ve kredi oranları ne kadar oldu? - 3

Yeni düzenlemeye göre, toplam fatura değeri 2,5 milyon TL ve altında olan taşıtlar için kredi oranı yüzde 70, 2,5 milyon TL üzeri ve 5 milyon TL'yi aşmayan taşıtlar için kredi oranı yüzde 50,

5 milyon TL üzeri ve 6,5 milyon TL’nin üzerinde olmayan taşıtların kredi oranı yüzde 30, 6,5 milyon TL’den çok ve 7,5 milyon TL’yi aşmayan taşıtlar için yüzde 20 oranında kredi imkanı bulunuyor. 7,5 milyon TL üzerindeki araçlara yönelik kredi oranı sıfır olacak.

Taşıt kredilerinin vade oranları aracın değerine ve kredi tutarına doğru orantılı olarak belirlenir.

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