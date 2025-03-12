Taşıt kredisi düzenlemesi BDDK 2025: Taşıt kredisi vade sayısı ve kredi oranları ne kadar oldu?
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) taşıt kredisinde yeni düzenlemeyi duyurdu. Elektrikli araç kredilerine dair çalışmada kredinin vade oranı, kredi oranları ve yapılandırma koşulları yer aldı. Taşıt kredisi düzenlemesiyle 2,5 milyon TL ve altındaki taşıtlar için kredi vade sınırı 48 ay olarak duyuruldu. İşte, BDDK taşı kredisi düzenlemesi detayları...
BDDK, bu düzenleme ile taşıt kredisi kullanımını daha kontrollü ve sürdürülebilir bir çerçeveye oturtmayı amaçlıyor. Toplam fatura değeri 2,5 milyon TL ve altında olan araçlar için kredi oranı yüzde 70 olacak. Taşıt kredisi vade oranları kaç?