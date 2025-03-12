Taşıt kredisi düzenlemesi BDDK 2025: Taşıt kredisi vade sayısı ve kredi oranları ne kadar oldu?

TAŞIT KREDİSİ VADE SAYISI VE KREDİ ORANLARI

Taşıt kredisi düzenlemesiyle taşıt kullanımını daha kontrollü ve kullanılabilir hale getirmeyi amaçlayan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 2,5 milyon TL ve altında olan taşıtlar için kredi vade sınırını 48 ay olarak duyurdu.



2,5 milyon TL üzerinde ve 5 milyon TL'yi aşmayan taşıtlar için vade sınırı 36 ay, 5 milyon TL üzeri ve 6,5 milyon TL’yi geçmeyen araçlar için sınır 24 ay, 6,5 milyon TL üzerindeki ve 7,5 milyon TL altındaki araçlar için ise vade sınırı 12 ay olarak açıklandı.