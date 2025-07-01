TCMB temmuz ayı faiz kararı tarihi: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) temmuz ayı faiz kararı toplantısı için geri sayım başladı. Haziran ayında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 46'da sabit tutan Merkez Bankası'nın temmuz ayında faiz indirip indirmeyeceğine ilişkin araştırmalar sürüyor. Peki, temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
2025 temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı öncesinde yatırımcıların bekleyişi sürüyor. Merkez Bankası'nın ağustos ayında toplanması planlanmadığından piyasaların gözü PPK'den çıkacak temmuz ayı faiz kararında olacak. Peki, temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?