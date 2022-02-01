Tekirdağ'da karides bolluğu: Kilosu 60 liradan satılıyor

Küçük tekne balıkçılarının 15 Nisan'a kadar avlanmaya devam edeceğini belirten Pehlivanoğlu, "Ağlarının ve teknelerinin bakımlarını tamamlayan balıkçılar sabah karides için denize açıldı. Balıkçı arkadaşlarımız kıyıya boş dönmedi. İnşallah karides böyle devam ederse balıkçının yüzü gülecek. Hava şartları el verdiği sürece karides avcılığı devam edecek" diye konuştu.